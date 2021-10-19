Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что у «Спартака» есть все шансы победить.

Мы будем играть против быстрой и интенсивной команды, тренер «Лестера» очень быстро меняет игроков, поэтому мои игроки должны быть собраны и сконцентрированы.

В «Лестере» хорошие игроки, которые играют в АПЛ, но для нас нет различий. Мы намерены выиграть как на нашем домашнем стадионе, так и в гостях. Думаю, мы победим в этой игре», – сказал Витория.