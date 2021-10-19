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  • Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»

Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»

19 октября 2021, 18:15
11

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что у «Спартака» есть все шансы победить.

Мы будем играть против быстрой и интенсивной команды, тренер «Лестера» очень быстро меняет игроков, поэтому мои игроки должны быть собраны и сконцентрированы.

В «Лестере» хорошие игроки, которые играют в АПЛ, но для нас нет различий. Мы намерены выиграть как на нашем домашнем стадионе, так и в гостях. Думаю, мы победим в этой игре», – сказал Витория.

  • «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
  • Начало матча – в 17:30 мск.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Спартак Лестер Витория Руй
Комментарии (11)
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oyabun
1634656874
Да будет так! Верим в команду!
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Дедуктор
1634657074
Витория, побольше уважения к лисам. Они того заслуживают. Так что, в Лестере можно и вничью сыграть. А на "Открывашке" надо побеждать. Базару нет.
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lordmrv
1634658593
Вот как пистунка начинают травить, всегда через одно место получается.
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ySS
1634658763
Как-то не разделяю оптимизма тренера. За нас только может быть "недонастрой" команды, в прошлом туре устроившей, мягко говоря, проблемы МЮ.
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Fusballer
1634663488
Витория, звездеть не мешки ворочать. Игры толковой так и нет, с составом проблемы. Тем не менее желаю победы!)))
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Plyash
1634665944
Спартак,всё будет хорошо,просто выходите и сыграйте для нас,ждём и верим.Удачи.
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житель СПб
1634673413
Неисправим! Ну не говори о победе до игры! НЕ ГОВОРИ!
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Дядя Серёжа
1634693614
Сейчас прольётся чья то кровь, Сейчас прольётся чья то кровь, Предчувствия его не обманули...
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SPACE TRUCKIN
1634711072
забивать некому только - нету напов...на Джикию и Жиго надежда...((
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_Marqella_
1634741125
Красавчик Руй...все тоже верят в победу...
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