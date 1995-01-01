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    Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

    «У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что у «Спартака» есть все шансы победить.

    Мы будем играть против быстрой и интенсивной команды, тренер «Лестера» очень быстро меняет игроков, поэтому мои игроки должны быть собраны и сконцентрированы.

    В «Лестере» хорошие игроки, которые играют в АПЛ, но для нас нет различий. Мы намерены выиграть как на нашем домашнем стадионе, так и в гостях. Думаю, мы победим в этой игре», – сказал Витория.

    • «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
    • Начало матча – в 17:30 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7966

      Fusballer 15 минут назад

      Витория, звездеть не мешки ворочать. Игры толковой так и нет, с составом проблемы. Тем не менее желаю победы!)))

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      Рейтинг: +2752

      tarasofka 1 час назад

      поставлю-ка я, пожалуй, на лестер)

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      Рейтинг: +3001

      ySS 1 час назад

      Как-то не разделяю оптимизма тренера.
      За нас только может быть "недонастрой" команды, в прошлом туре устроившей, мягко говоря, проблемы МЮ.

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      Рейтинг: +2621

      lordmrv 1 час назад

      Вот как пистунка начинают травить, всегда через одно место получается.

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      Рейтинг: +3502

      Дедуктор 2 часа назад

      Витория, побольше уважения к лисам. Они того заслуживают. Так что, в Лестере можно и вничью сыграть. А на "Открывашке" надо побеждать. Базару нет.

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      Рейтинг: +30066

      oyabun 2 часа назад

      Да будет так! Верим в команду!

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