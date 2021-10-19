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  • 18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за запрет сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла»

18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за запрет сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла»

19 октября 2021, 11:11
5

Клубы АПЛ высказали свое отношение к приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

По информации The Guardian, на экстренной встрече, которая состоялась 18 октября, клубы АПЛ проголосовали за введение правил, которые помогут не допустить заключения новыми владельцами клуба сверхвыгодных спонсорских сделок.

Изменения в правилах включают в себя временный запрет коммерческих соглашений, предполагающих деловые отношения между владельцами клуба и иными компаниями. Это позволит предотвратить сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.

«Ньюкасл» назвал изменение в финансовых правилах «антиконкурентным» и проголосовал против. «Манчестер Сити» воздержался. Остальные 18 клубов АПЛ выступили за изменение в правилах.

  • Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб за 305 миллионов фунтов стерлингов.
  • «Ньюкасл» планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
  • Команда идет в зоне вылета АПЛ.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Ньюкасл
Комментарии (5)
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Блямба
1634632969
Президент( " Ньюкасла" )дал интервью корпоративному журналу (Саудпром), в котором обрисовал задачи команды на ближайшие десять лет. «За этот срок планируется войти в десятку сильнейших клубов Европы, трижды завоевать Кубок УЕФА, неоднократно выигрывать( чемпионат АПЛ). Собственная школа подготовки должна будет каждый год поставлять как минимум одного игрока в основной состав. Кроме того, клуб обязан стать безубыточным. Чтобы реализовать все это, следует поднять спортивную и коммерческую работу в( "Ньюкасле" )на высочайший европейский уровень. Чем мы все, уже, собственно и начали заниматься», — заявил глава( английского клуба)." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Что-то мне это напомнило.. С ув.. Ныне вялый фанат "Зенита"..
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slavа0508
1634634198
Лицемерная Европа ,
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portero
1634648598
Вот это ваще хрень, кому-то можно всё, а новых команд быть не должно....наглосаксы главные словоблуды, их слова ничего не стоят....
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