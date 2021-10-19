18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за запрет сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла»

Клубы АПЛ высказали свое отношение к приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

По информации The Guardian, на экстренной встрече, которая состоялась 18 октября, клубы АПЛ проголосовали за введение правил, которые помогут не допустить заключения новыми владельцами клуба сверхвыгодных спонсорских сделок.

Изменения в правилах включают в себя временный запрет коммерческих соглашений, предполагающих деловые отношения между владельцами клуба и иными компаниями. Это позволит предотвратить сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.

«Ньюкасл» назвал изменение в финансовых правилах «антиконкурентным» и проголосовал против. «Манчестер Сити» воздержался. Остальные 18 клубов АПЛ выступили за изменение в правилах.