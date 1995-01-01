Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за запрет сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла»

    Клубы АПЛ высказали свое отношение к приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

    По информации The Guardian, на экстренной встрече, которая состоялась 18 октября, клубы АПЛ проголосовали за введение правил, которые помогут не допустить заключения новыми владельцами клуба сверхвыгодных спонсорских сделок.

    Изменения в правилах включают в себя временный запрет коммерческих соглашений, предполагающих деловые отношения между владельцами клуба и иными компаниями. Это позволит предотвратить сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.

    «Ньюкасл» назвал изменение в финансовых правилах «антиконкурентным» и проголосовал против. «Манчестер Сити» воздержался. Остальные 18 клубов АПЛ выступили за изменение в правилах.

    • Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб за 305 миллионов фунтов стерлингов.
    • «Ньюкасл» планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
    • Команда идет в зоне вылета АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10408

      Cleaner 1 час назад

      Боятся появления нового суперклуба и конкуренции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3396

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Жаба душит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23651

      slavutiq70 2 часа назад

      Лицемерная Европа ,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      Блямба 2 часа назад

      Президент( " Ньюкасла" )дал интервью корпоративному журналу (Саудпром), в котором обрисовал задачи команды на ближайшие десять лет.

      «За этот срок планируется войти в десятку сильнейших клубов Европы, трижды завоевать Кубок УЕФА, неоднократно выигрывать( чемпионат АПЛ). Собственная школа подготовки должна будет каждый год поставлять как минимум одного игрока в основной состав. Кроме того, клуб обязан стать безубыточным. Чтобы реализовать все это, следует поднять спортивную и коммерческую работу в( "Ньюкасле" )на высочайший европейский уровень. Чем мы все, уже, собственно и начали заниматься», — заявил глава( английского клуба)."
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Что-то мне это напомнило..
      С ув..
      Ныне вялый фанат "Зенита"..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13889

      KLIM777 > Блямба 2 часа назад

      Кубок УЕФА? Там под наркотой все))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1110

      Блямба > KLIM777 2 часа назад

      охх..
      ,господи..(
      https://www.championat.com/football/news-14111-fursenko-zenit-vyigraet-3-kubka-uefa-za-10-let.html
      )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13889

      KLIM777 > Блямба 2 часа назад

      ааа сложный юмор подъехал))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10408

      Cleaner > Блямба 1 час назад

      Я вот Махачкалу сразу вспомнил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2706

      tarasofka 3 часа назад

      с детства за ньюкасл! скоро на всех ветках..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2106

      Klaido > tarasofka 2 часа назад

      какая же ты проститутка - прям на ходу переобуваешься: то за своих гомиков, то теперь уже в сторону арабиков)))
      не стоит так открыто о своей проституированности вещать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Klaido 2 часа назад

      пе.дрила тарасофская, ты настолько тупой, что вот просто тупой. и поэтому точно с деццтва на ньюкасл. соси арабам, как твоя мамка. гы-гы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2106

      Klaido > tarasofka 2 часа назад

      это ж как тебя, 3,14дарок заднеприводный распетушило, что так открыто начал оскорблять, что готов на бан)))
      а про сосать - так это ж ты с молоком с детства впитал))) вот и соси - не отвлекайся))) сын девки с Ленинградки и соседа-гея

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Klaido 2 часа назад

      ты вчера благоразумно слился с диалога, бомжара тарасофская. но сегодня твоё чутьё чёт тебя подводит) кста, о мамке твоей. ходят слухи, что она делает 50% скидки спартачам, когда стоит на въезде в тарасовку. очевидно, что половина здешних хряков нахваливают её способности и демократизм по отношению к своим. подумай, а не шпилил ли её твой коллега по сбору стеклотары? гы-гы-гы!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90388
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67876
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru