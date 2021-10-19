«Спартак» – лидер РПЛ по разнице явных голевых моментов. «Зенит» и «Сочи» – в топ-3

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по соотношению между созданными явными голевыми моментами у чужих и у своих ворот.

«Манчестер Сити» – лидер топ-5 лиг Европы по этому показателю. Команда Хосепа Гвардиолы создает создаeт в среднем 8,4 явных шанса за игру – в 3,3 раза больше, чем позволяет это соперникам (2,6).

«Бавария» создает явные голевые моменты в три раза чаще соперника, «ПСЖ» – в 2,4 раза.

В РПЛ лучшую разницу явных моментов показывает «Спартак» (2,09). «Зенит» – второй (1,63), «Сочи» замыкает тройку с показателем 1,5.