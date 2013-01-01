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    «Спартак» – лидер РПЛ по разнице явных голевых моментов. «Зенит» и «Сочи» – в топ-3

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по соотношению между созданными явными голевыми моментами у чужих и у своих ворот.

    «Манчестер Сити» – лидер топ-5 лиг Европы по этому показателю. Команда Хосепа Гвардиолы создает создаeт в среднем 8,4 явных шанса за игру – в 3,3 раза больше, чем позволяет это соперникам (2,6).

    «Бавария» создает явные голевые моменты в три раза чаще соперника, «ПСЖ» – в 2,4 раза.

    В РПЛ лучшую разницу явных моментов показывает «Спартак» (2,09). «Зенит» – второй (1,63), «Сочи» замыкает тройку с показателем 1,5.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      zafo30 29 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +25661

      Боцман59rus 44 минуты назад

      _ вся разница в тм, что вратари соперника тащат, а наш переросток из двух мячей в створ за матч, два пропускает>)))

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      Рейтинг: +10402

      Cleaner 45 минут назад

      А еще Спартак безоговорочный лидер команд, над которыми можно поржать. Тут у него конкурентов нет!..)

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      Рейтинг: +13734

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 минуты назад

      Ну для тебя то причина для " поржать " не нужна , как по причине принадлежности к породе коней , так и по причине умственных способностей )))

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      Рейтинг: +68

      SorenSirk 1 час назад

      Мосвка)) Новое прозвище у мясных)) столицу даже написать нормально не могут. Позор

      1
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      Рейтинг: +2996

      ySS 1 час назад

      Рубрика - занимательная статистика)
      Что толку от этих показателей. Моментов много, а побед мало, и наоборот.

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      Рейтинг: +4691

      Павелий 1 час назад

      В целом очень похоже на текущую таблицу. Когда Спартак начнёт реализовывать свои моменты, то точно будет в тройке.

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      Рейтинг: +21964

      vladimir-7 1 час назад

      Ну наконец-то, спартак нашел свою нишу и занял первое место в РПЛ по этом уникальным показателям.

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      Рейтинг: +2996

      ySS > vladimir-7 1 час назад

      Ну ваших-то даже здесь нет вверху)

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      Рейтинг: +23626

      slavutiq70 1 час назад

      Ну славу богу в чём то мы первые . быстро нам медальку чемпионы статистики ....

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      Рейтинг: +168

      Genchik92 1 час назад

      Шпартальке Могет

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