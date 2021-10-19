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  • «Спартак» – лидер РПЛ по разнице явных голевых моментов. «Зенит» и «Сочи» – в топ-3

«Спартак» – лидер РПЛ по разнице явных голевых моментов. «Зенит» и «Сочи» – в топ-3

19 октября 2021, 08:59
17

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по соотношению между созданными явными голевыми моментами у чужих и у своих ворот.

«Манчестер Сити» – лидер топ-5 лиг Европы по этому показателю. Команда Хосепа Гвардиолы создает создаeт в среднем 8,4 явных шанса за игру – в 3,3 раза больше, чем позволяет это соперникам (2,6).

«Бавария» создает явные голевые моменты в три раза чаще соперника, «ПСЖ» – в 2,4 раза.

В РПЛ лучшую разницу явных моментов показывает «Спартак» (2,09). «Зенит» – второй (1,63), «Сочи» замыкает тройку с показателем 1,5.

Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Зенит Сочи Манчестер Сити Бавария ПСЖ
Комментарии (17)
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Genchik92
1634624357
Шпартальке Могет
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slavа0508
1634624728
Ну славу богу в чём то мы первые . быстро нам медальку чемпионы статистики ....
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vladimir-7
1634625154
Ну наконец-то, спартак нашел свою нишу и занял первое место в РПЛ по этом уникальным показателям.
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Павелий
1634626121
В целом очень похоже на текущую таблицу. Когда Спартак начнёт реализовывать свои моменты, то точно будет в тройке.
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ySS
1634626148
Рубрика - занимательная статистика) Что толку от этих показателей. Моментов много, а побед мало, и наоборот.
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SorenSirk
1634626545
Мосвка)) Новое прозвище у мясных)) столицу даже написать нормально не могут. Позор
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Боцман59rus
1634628284
_ вся разница в тм, что вратари соперника тащат, а наш переросток из двух мячей в створ за матч, два пропускает>)))
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NewLife
1634631380
Фуфло-инфо
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portero
1634648749
Желание имеется, результата нет...
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житель СПб
1634674543
Прочитал - и несколько удивился, в недоумении. Правда, комментарии внизу разъяснили... Но не совсем с ними согласен. Не так плох Максименко, как вы все его ругаете! Думаю, что дело в особенностях подсчета. У ворот Спартака ОЧЕНЬ много голевых моментов, а нападение... - действительно, хорошее, но не доводит не только до конца, но часто и до реальной голевой ситуации (никого обидеть не хочу, просто стараюсь объективно рассуждать).
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