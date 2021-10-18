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  • Де Брюйне: «Я бы вручил «Золотой мяч» за два года и отдал бы его Левандовскому»

Де Брюйне: «Я бы вручил «Золотой мяч» за два года и отдал бы его Левандовскому»

18 октября 2021, 17:32
8

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил приз на последние два года.

Я выбрал бы Левандовского за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с «Баварией», – сказал Де Брюйне.

  • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
  • 33-летний поляк забил 13 голов за «Баварию» в 10 матчах этого сезона.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Сити Левандовски Роберт Де Брюйне Кевин
Комментарии (8)
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серега кашин
1634569919
он и в прошлый раз заслуживал больше всех зм, просто карлику дали по блату
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Andrering87
1634577128
Согласен, Лева заслужил!)
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balam
1634578574
а в 10 уверен был что Роббену дадут-и фиг.кроме двоих достойных нет что ли?
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Soccerdealer63
1634584467
Я бы отменил ЗМ, как приз "одному лучшему". Писал на эту тему уже много раз. "Золотой мяч" в нынешнем виде - это приз самому послушному и спокойному идиоту в дурдоме для буйнопомешанных, присуждаемый больным администрацией))) В футюоле ежегодно надо вручать 11 "золотых мячей". ПО ЧМСЛУ ПОЗИЦИЙ НА ПОЛЕ. НИ РАЗУ НИ ОДИН ИГРОК, ДАЖЕ МЕССИ, НА ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ ОДИН ПРОТИВ КОМАНДЫ СОПЕРНИКА)))) Никогда в жизни Месси или Левандовски не играли лучше , скажем, Буффона, Канте или Инъесты... ОНИ ПРОСТО ИГРАЮТ НА РАЗНЫХ ПОЗИЦИЯХ И РЕШАЮТ РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ!))) Мы смотрим игру по ТВ... Режиссёры трансляций (угадайте почему?) процентов 80-90 экранного времени показывают нам 2-3 рожи дидеров команд... У дилетантов и всяких "фанов" создаётся впечатление, что...ИМЕННО ЭТИ ИЛИ ЭТОТ (СКАЖИТЕ КАК ЕГО ЗОВУТ??? БУ - РА - ТИ...) ИГРОК (И) "ДЕЛАЮТ ИГРУ НА ПОЛЕ))) Есть такой анекдот (абстрактный): там кому-то стало непонятно зачем нужен пупок и он отвинтил его плоскогубцами, как гайку.... ЖОПА ОТВАЛИЛАСЬ!))))))))))))
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Derzkiy1
1634588250
Думаю тут нету других вариантов
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Дедуктор
1634819599
Добрый игрочишка ентот Брюйне. Но - дебил. В натуре. Не понимает даже разницы между "бутсой" и "мячом". Совсем необязательно лучшим должен признаваться игрочишка, много забивающий. Почему то систематически игнорируют защитников и вратарей. И даже - плеймейкеров. Зря.
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