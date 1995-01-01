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    Де Брюйне: «Я бы вручил «Золотой мяч» за два года и отдал бы его Левандовскому»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

    «Если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил приз на последние два года.

    Я выбрал бы Левандовского за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с «Баварией», – сказал Де Брюйне.

    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
    • Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
    • 33-летний поляк забил 13 голов за «Баварию» в 10 матчах этого сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6423

      серега кашин 29 минут назад

      он и в прошлый раз заслуживал больше всех зм, просто карлику дали по блату

      0
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      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК 55 минут назад

      Орлов - ЗМ заслужил дзюба.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL > БОМЖАРНИК 39 минут назад

      зачем ты вообще упоминаешь его
      лучшее что можно сделать - не упоминать "это" в соц сетях вообще
      в противном случае, он хавает за счет этих упоминаний приличные суммы)

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