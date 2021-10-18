Де Брюйне: «Я бы вручил «Золотой мяч» за два года и отдал бы его Левандовскому»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».
«Если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил приз на последние два года.
Я выбрал бы Левандовского за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с «Баварией», – сказал Де Брюйне.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
- 33-летний поляк забил 13 голов за «Баварию» в 10 матчах этого сезона.
Источник: Daily Mail