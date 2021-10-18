Де Брюйне: «Я бы вручил «Золотой мяч» за два года и отдал бы его Левандовскому»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил приз на последние два года.

Я выбрал бы Левандовского за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с «Баварией», – сказал Де Брюйне.