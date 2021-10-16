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    Ловрен: «Зениту» нужно просыпаться»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Все голы случились во втором тайме.

    «Думаю, нам пора просыпаться и начать думать о следующих играх. У нас впереди – три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее», – сказал Ловрен.

    • Победный гол на 90-й минуте забил Кингс Кангва.
    • «Зенит» потерпел 2-е подряд поражение в РПЛ.
    • «Арсенал» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Zenit__SPb 7 минут назад

      Может это тебе надо проснуться? А лучше поспи на скамейке запасных, без тебя было спокойней

      1
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      Рейтинг: +11120

      житель СПб 15 минут назад

      Это надо говорить перед зеркалом!!

      1
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