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Ловрен: «Зениту» нужно просыпаться»

16 октября 2021, 17:39
12

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Все голы случились во втором тайме.

«Думаю, нам пора просыпаться и начать думать о следующих играх. У нас впереди – три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее», – сказал Ловрен.

  • Победный гол на 90-й минуте забил Кингс Кангва.
  • «Зенит» потерпел 2-е подряд поражение в РПЛ.
  • «Арсенал» идет в РПЛ 12-м.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Ловрен Деян
Комментарии (12)
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житель СПб
1634396124
Это надо говорить перед зеркалом!!
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Zenit__SPb
1634396593
Может это тебе надо проснуться? А лучше поспи на скамейке запасных, без тебя было спокойней
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Garrincha58
1634398366
самый слабый защитник в Европе постоянно привозит пенальти или голы тоже самое было и в Ливерпуле вот от него и избавились, а Зенит всегда приобретает всякий хлам из Европы
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Ганнибал Лектор
1634398555
Да, все верно. Пара Зениту просыпаться и прощаться с тобой - самовлюбленным лентяем.
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ААМ
1634407550
В первую очередь Ловрену,
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Давид59
1634412424
Ловрен, конечно, это бледная копия Ивановича. Но в поражении виноват Семак. Он никак не может "взбодрить" команду. Сегодня мы посмотрели тренировку. В таком стиле играть нельзя. Катание мяча слева направо и справа налево смотреть неинтересно. Цель любой игры - это голы.
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neveldomha
1634415154
Я сомневаюсь, что Деян черепаху обгонит.
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paracetamol
1634419377
Ловрену тоже не мешало бы.
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Hektor 84
1634420939
Зениту надо спихивать тебя
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zigbert
1634461561
Отсутствие Ракицкого сказалось на игре обороны, да и сам Ловрен не показал уверенной игры.
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