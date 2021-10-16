Аджоев – после победы над «Зенитом»: «Ради таких мгновений и существует футбол»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил победу над «Зенитом» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Все голы случились во втором тайме.

«Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол. Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Но «Арсенал» показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата.

Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду. Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное это психология, те эмоции, которые так были нужны команде», – сказал Аджоев.