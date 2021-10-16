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    Аджоев – после победы над «Зенитом»: «Ради таких мгновений и существует футбол»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил победу над «Зенитом» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Все голы случились во втором тайме.

    «Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол. Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Но «Арсенал» показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата.

    Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду. Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное это психология, те эмоции, которые так были нужны команде», – сказал Аджоев.

    • Победный гол на 90-й минуте забил Кингс Кангва.
    • «Зенит» потерпел 2-е подряд поражение в РПЛ.
    • «Арсенал» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5034

      Ганнибал Лектор 31 минуту назад

      Если ты думаешь, что убожович ставит команде футбол, то ты ошибаешься

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      Рейтинг: +10710

      NewLife 32 минуты назад

      Поздравления. Судьи вас побаиваются, когда губер на трибуне.

      0
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      Рейтинг: +13688

      paracetamol 53 минуты назад

      Кто-то хорошо поставил против Зенита, и прилично выиграл. Хороший способ отмывки бабла. Газпром рулит!

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