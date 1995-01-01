Осинькин: «Отмена лимита развяжет руки верхней восьмерке клубов РПЛ»

Да и нижней тоже. Наши упадут в цене и зп, будут наконец играть в клубах соответствующих уровню их футбольного мастерства. Как бы в ФНЛ не ушли.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о лимите на легионеров в чемпионате России.
– У вас в команде всего четыре легионера плюс белорус. Остальные – россияне. Вам лимит на легионеров никак не мешает.
– Вообще не мешает. Белорус совсем молодой, он пока не играет. Если лимит увеличат, нам от этого без разницы.
– Получается, его хотят отменить только ради топ-клубов?
– Верхней восьмерке клубов это развяжет руки. Нижняя восьмерка и так не возьмет дорогих иностранцев. А дешевые играют не лучше наших футболистов.
– Вы за лимит?
– Думаю, примерно такой лимит, как сейчас, должен оставаться. Если его изменят на одного-двух футболистов, кардинально ничего не поменяется. Но если убрать лимит, мы можем иметь проблемы: сборная России будет формироваться из игроков не только из топ-клубов.
Мы сейчас из-за высокого доллара ищем молодых и перспективных футболистов, которых сможем развить и продать. Если будем увеличивать лимит, то он уменьшит и количество мест для россиян. Сборную будет формировать сложнее.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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