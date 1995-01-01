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    Осинькин: «Отмена лимита развяжет руки верхней восьмерке клубов РПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о лимите на легионеров в чемпионате России.

    – У вас в команде всего четыре легионера плюс белорус. Остальные – россияне. Вам лимит на легионеров никак не мешает.

    – Вообще не мешает. Белорус совсем молодой, он пока не играет. Если лимит увеличат, нам от этого без разницы.

    – Получается, его хотят отменить только ради топ-клубов?

    – Верхней восьмерке клубов это развяжет руки. Нижняя восьмерка и так не возьмет дорогих иностранцев. А дешевые играют не лучше наших футболистов.

    – Вы за лимит?

    – Думаю, примерно такой лимит, как сейчас, должен оставаться. Если его изменят на одного-двух футболистов, кардинально ничего не поменяется. Но если убрать лимит, мы можем иметь проблемы: сборная России будет формироваться из игроков не только из топ-клубов.

    Мы сейчас из-за высокого доллара ищем молодых и перспективных футболистов, которых сможем развить и продать. Если будем увеличивать лимит, то он уменьшит и количество мест для россиян. Сборную будет формировать сложнее.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +130

      Мася_1989 17 минут назад

      Да и нижней тоже. Наши упадут в цене и зп, будут наконец играть в клубах соответствующих уровню их футбольного мастерства. Как бы в ФНЛ не ушли.

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      Рейтинг: +6392

      серега кашин 57 минут назад

      отменять лимит однозначно надо, а то наши дормоеды и лентяи вообще скоро играть перестанут

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      Рейтинг: +1587

      Sviro > серега кашин 28 минут назад

      Не лимит отменять надо, а договора с дармоедами составлять надо правильные!! Выиграли - получи приличную премию к зарплате, проиграли - хрен вам!! И чтобы всем премия а не лучшим игрокам - тогда и командный дух будет.

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      Рейтинг: +13682

      paracetamol 2 часа назад

      Если дать волю, то такие "эффективные менеджеры" как Иванов в Урале, всю команду сделает черной: в Африке полно молодых нег.ритят по полляма за пару, - сказал он! А вот вы скажите, Осинькин, накера нам такой футбол, где играют 12 нег.ритят (один в запасе) с одной и с другой стороны? Для чего, вообще, спорт в нашей стране?

      1
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      Рейтинг: +130

      Мася_1989 > paracetamol 15 минут назад

      А что мешает нашим доказать что они лучше? А играть хуже **** и получать в 10 раз больше... Тебе такой футбол нужен?

      0
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      Рейтинг: +114

      Storm13 2 часа назад

      Отмена лимита на варягов, это смерть российского футбола, начиная с детских школ. Ребёнок с детства будет расти во лжи, надеясь что он станет великим футболистом. Но во взрослом возрасте столкнувшись с реальностью он поймёт, что был обманут. Приезжие займут всю скамейку, а наши доморощенные не имея возможности играть уйдут в небытие. И будет в России сборная солянка из натурализованных легионеров. Изучайте мировую историю, не только футбола, но и всего человечества. Легионеры - наёмники всегда продавались за деньги, малые или большие, и переходили на сторону того кто больше заплатит. Патриотизм, любовь к своей Родине, к своему Отечеству, нельзя купить, а тем более воспитать в в среде наёмников.

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      Рейтинг: +1339

      Олег1204 > Storm13 1 час назад

      Че пузыри пускаешь, нам нужны лучшие, если он бездарь, это его проблемы.

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      Рейтинг: +114

      Storm13 > Олег1204 54 минуты назад

      Пузыри??? Насмешил. Если вы согласны на отмену лимита в футболе, то предложите отменить призыв в армию и и.д., везде наберите наёмников и тогда узнаёте почём фунт лиха. Так называемые гастарбайтеры, уже доказывают стране своё право на жизнь в России, превнося в нашу русскую культуру свои "ценности". И это только начало.

      0
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      Рейтинг: +53153

      portero 2 часа назад

      да и это даёт возможность командам небогатым, чуток заработать, продав игроков в наши богатые клубы...

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      Рейтинг: +547

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Как газпрому будет нужно так и будет))))

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      Рейтинг: +3417

      PAREVG. 2 часа назад

      Полностью поддерживаю.

      Легионер (хороший) должен подавать пример, показывать как надо, а не играть вместо нашего игрока.
      А отмена лимита приведет к тому, что сборную будут собирать из команд ФНЛ

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      Рейтинг: +1339

      Олег1204 > PAREVG. 1 час назад

      Так это уже сейчас и происходит , игра со Словакией показательна

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