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  • Осинькин: «Отмена лимита развяжет руки верхней восьмерке клубов РПЛ»

Осинькин: «Отмена лимита развяжет руки верхней восьмерке клубов РПЛ»

16 октября 2021, 10:12
15

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о лимите на легионеров в чемпионате России.

– У вас в команде всего четыре легионера плюс белорус. Остальные – россияне. Вам лимит на легионеров никак не мешает.

– Вообще не мешает. Белорус совсем молодой, он пока не играет. Если лимит увеличат, нам от этого без разницы.

– Получается, его хотят отменить только ради топ-клубов?

– Верхней восьмерке клубов это развяжет руки. Нижняя восьмерка и так не возьмет дорогих иностранцев. А дешевые играют не лучше наших футболистов.

– Вы за лимит?

– Думаю, примерно такой лимит, как сейчас, должен оставаться. Если его изменят на одного-двух футболистов, кардинально ничего не поменяется. Но если убрать лимит, мы можем иметь проблемы: сборная России будет формироваться из игроков не только из топ-клубов.

Мы сейчас из-за высокого доллара ищем молодых и перспективных футболистов, которых сможем развить и продать. Если будем увеличивать лимит, то он уменьшит и количество мест для россиян. Сборную будет формировать сложнее.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (15)
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PAREVG.
1634368994
Полностью поддерживаю. Легионер (хороший) должен подавать пример, показывать как надо, а не играть вместо нашего игрока. А отмена лимита приведет к тому, что сборную будут собирать из команд ФНЛ
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portero
1634369916
да и это даёт возможность командам небогатым, чуток заработать, продав игроков в наши богатые клубы...
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Storm13
1634371807
Отмена лимита на варягов, это смерть российского футбола, начиная с детских школ. Ребёнок с детства будет расти во лжи, надеясь что он станет великим футболистом. Но во взрослом возрасте столкнувшись с реальностью он поймёт, что был обманут. Приезжие займут всю скамейку, а наши доморощенные не имея возможности играть уйдут в небытие. И будет в России сборная солянка из натурализованных легионеров. Изучайте мировую историю, не только футбола, но и всего человечества. Легионеры - наёмники всегда продавались за деньги, малые или большие, и переходили на сторону того кто больше заплатит. Патриотизм, любовь к своей Родине, к своему Отечеству, нельзя купить, а тем более воспитать в в среде наёмников.
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paracetamol
1634372412
Если дать волю, то такие "эффективные менеджеры" как Иванов в Урале, всю команду сделает черной: в Африке полно молодых нег.ритят по полляма за пару, - сказал он! А вот вы скажите, Осинькин, накера нам такой футбол, где играют 12 нег.ритят (один в запасе) с одной и с другой стороны? Для чего, вообще, спорт в нашей стране?
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серега кашин
1634376211
отменять лимит однозначно надо, а то наши дормоеды и лентяи вообще скоро играть перестанут
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Мася_1989
1634378627
Да и нижней тоже. Наши упадут в цене и зп, будут наконец играть в клубах соответствующих уровню их футбольного мастерства. Как бы в ФНЛ не ушли.
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lordmrv
1634390425
Бредский бред. Отмена лимитов отнимет безусловно кормушку у ряда клубов - они не смогут продавать отечественный шлак по завышенной цене. Придется искать звездочек, растить их, а это же накладно.
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