Флетчер: «При Фергюсоне на тренировках «Манчестер Юнайтед» допускались фолы, чтобы Роналду не передерживал мяч»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал об особенности тренировок, когда в команде одновременно были главный тренер Алекс Фергюсон и форвард Криштиану Роналду. На занятиях допускались фолы.

«Помощник Фергюсона Уолтер Смит предложил допускать фолы. Это делалось специально для Роналду.

Криштиану стал быстро двигать мяч и бегать. Он знал, что на фол не обратят внимания, что он получит по ногам, и не передерживал мяч. Роналду был в ярости от этого. Ему приходилось быстро принимать мяч и в одно-два касания отдавать. Затем он стал больше бегать и больше забивать», – сообщил Флетчер.