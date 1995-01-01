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    Флетчер: «При Фергюсоне на тренировках «Манчестер Юнайтед» допускались фолы, чтобы Роналду не передерживал мяч»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал об особенности тренировок, когда в команде одновременно были главный тренер Алекс Фергюсон и форвард Криштиану Роналду. На занятиях допускались фолы.

    «Помощник Фергюсона Уолтер Смит предложил допускать фолы. Это делалось специально для Роналду.

    Криштиану стал быстро двигать мяч и бегать. Он знал, что на фол не обратят внимания, что он получит по ногам, и не передерживал мяч. Роналду был в ярости от этого. Ему приходилось быстро принимать мяч и в одно-два касания отдавать. Затем он стал больше бегать и больше забивать», – сообщил Флетчер.

    • Роналду и Фергюсон были в «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах.
    • В 2021 году Роналду вернулся в клуб, чему поспособствовал в том числе Фергюсон.
    • Флетчер сейчас работает техническим директором «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53143

      portero 4 минуты назад

      Прикольно, пошло молодому во благо.

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