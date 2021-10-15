Главные новости дня. «Ахмат» может уволить Талалаева, «Ньюкасл» заинтересован в Зидане

Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?».

Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!».

Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба».

Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году.

«Ньюкасл» заинтересован в приглашении Зидана.

«Ахмат» может уволить Талалаева.

Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два».

Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?».

Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере».

Матч «Спартак» – «Лестер» начнется с минуты молчания в память о трагедии в «Лужниках».