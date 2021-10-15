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    Главные новости дня. «Ахмат» может уволить Талалаева, «Ньюкасл» заинтересован в Зидане

    Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?».

    Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!».

    Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба».

    Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году.

    «Ньюкасл» заинтересован в приглашении Зидана.

    «Ахмат» может уволить Талалаева.

    Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два».

    Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?».

    Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере».

    Матч «Спартак» – «Лестер» начнется с минуты молчания в память о трагедии в «Лужниках».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2021 23:21
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