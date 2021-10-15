«Ньюкасл» заинтересован в приглашении Зидана

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан входит в шорт-лист «Ньюкасла», утверждает Marca.

По информации источника, новые владельцы английского клуба из Саудовской Аравии хотели бы пригласить 49-летнего специалиста, но у того на сегодняшний день другие приоритеты.

Француз собирается ждать предложение возглавить национальную сборную своей страны.