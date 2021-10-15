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    «Ньюкасл» заинтересован в приглашении Зидана

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан входит в шорт-лист «Ньюкасла», утверждает Marca.

    По информации источника, новые владельцы английского клуба из Саудовской Аравии хотели бы пригласить 49-летнего специалиста, но у того на сегодняшний день другие приоритеты.

    Француз собирается ждать предложение возглавить национальную сборную своей страны.

    • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • «Ньюкасл» пока тренирует Стив Брюс.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      OBOLEV 54 минуты назад

      Нашли строителя ;) У Зидана как в песне есть 3 пути.
      Франция
      Париж
      Юве

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