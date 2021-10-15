Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере»

Мистер шершавый язык.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.
– Семак – лучший тренер в твоей карьере?
– Да. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех игроков он как отец.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
- В активе хавбека 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.
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