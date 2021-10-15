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Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере»

15 октября 2021, 17:39
32

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

– Семак – лучший тренер в твоей карьере?

– Да. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех игроков он как отец.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
  • В активе хавбека 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

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Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

Клаудиньо: «Думаю, отмена лимита подстегнула и мотивировала бы российских игроков»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (32)
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Fusballer
1634309103
М-да. Только-только приходят в РПЛ, как начинают подлизывать)))
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Дедуктор
1634311592
Семак - лучший! Самый титулованный тренер в РПЛ. Для того Клаудиньо и выбрал Великий Зенит, а не заурядные Ромы с Лейпцигами. Титулы брать. А попробуй ты титул взять с Ромой. Укакаешься. Можно было, конечно, и на Великом Аяксе остановиться. Чтобы титулами обвешаться. Но там чемп совсем тухлый. Вообще нет соперников у Аякса. Совсем! С Зенитом интересней. Тут целая обойма достойных соперников: от хрюканов до быков с конями. Менты, опять же. Бригада Гисдоля. В натуре, круто.
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R_a_i_n
1634312375
Сочувствую я этому Клаудиньо
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lordmrv
1634314502
Мистер шершавый язык.
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nik55
1634316259
клоун ты еще хороших тренеров не видел но лизнул ты знатно почти взасос
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basil2591
1634321437
... за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха - за то, что хвалит он кукушку!!! Старо, однако, но актуально! А?
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Бриг
1634323772
Клаудиньо рановато разговорился. Еще ничего не показал.
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ВетеR
1634324082
Жаль,что у него небыло тренеров лучше чем Семак Надеюсь, пока
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paracetamol
1634329074
Молодой, а подлизывать научился.
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inzek
1634341091
как же быстро от газа паренёк потёк!
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