Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

– Семак – лучший тренер в твоей карьере?

– Да. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех игроков он как отец.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.

В активе хавбека 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

Клаудиньо: «Думаю, отмена лимита подстегнула и мотивировала бы российских игроков»