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    Клаудиньо: «Семак – лучший тренер в моей карьере»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

    – Семак – лучший тренер в твоей карьере?

    – Да. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех игроков он как отец.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
    • В активе хавбека 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2604

      lordmrv 24 минуты назад

      Мистер шершавый язык.

      0
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      Рейтинг: +2329

      R_a_i_n 59 минут назад

      Сочувствую я этому Клаудиньо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3336

      raritet > R_a_i_n 25 минут назад

      А почему???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1332

      sерж > R_a_i_n 7 минут назад

      сочувствовать надо болела спермака

      0
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      ...
      Рейтинг: +2329

      R_a_i_n > sерж 7 минут назад

      можешь сочувствовать им, я таких не знаю

      0
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      Рейтинг: +2329

      R_a_i_n > raritet 6 минут назад

      подрастешь, узнаешь

      0
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      Рейтинг: +1332

      sерж > R_a_i_n 6 минут назад

      а теперь знай,жалко вас выродков

      0
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      Рейтинг: +3463

      Дедуктор 1 час назад

      Семак - лучший! Самый титулованный тренер в РПЛ. Для того Клаудиньо и выбрал Великий Зенит, а не заурядные Ромы с Лейпцигами. Титулы брать. А попробуй ты титул взять с Ромой. Укакаешься. Можно было, конечно, и на Великом Аяксе остановиться. Чтобы титулами обвешаться. Но там чемп совсем тухлый. Вообще нет соперников у Аякса. Совсем! С Зенитом интересней. Тут целая обойма достойных соперников: от хрюканов до быков с конями. Менты, опять же. Бригада Гисдоля. В натуре, круто.

      2
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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL > Дедуктор 1 час назад

      АХАХАХАХАХАХ
      годно!

      0
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      Рейтинг: +2329

      R_a_i_n > Дедуктор 58 минут назад

      Лучше быть в одном чемпе с быками, да конями, с теми же ментами... но не с бомжами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21900

      vladimir-7 1 час назад

      Посмотрим, что ты скажешь о тренере, когда будешь в другой команде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7767

      Fusballer 1 час назад

      М-да. Только-только приходят в РПЛ, как начинают подлизывать)))

      0
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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL > Fusballer 1 час назад

      как только первая зп приходит, все нравится
      будь то зенит или спартак
      у всех сразу там изречения довольные

      2
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      Рейтинг: +3336

      raritet > FENIX-SL 21 минуту назад

      А представляешь, если бы не Клаудиньо эти с нулями получал , а мы , простые россияне, ...да я лично сразу бы стихами заговорил...

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