Клаудиньо: «Думаю, отмена лимита подстегнула и мотивировала бы российских игроков»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.
«Я иностранец и играю не в своей стране, судить сложно. Думаю, отмена лимита подстегнула бы российских игроков и мотивировала их на хорошую игру. Но русские игроки и сейчас серьезно выкладываются», – считает бразилец.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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