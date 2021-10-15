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    Клаудиньо: «Думаю, отмена лимита подстегнула и мотивировала бы российских игроков»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

    «Я иностранец и играю не в своей стране, судить сложно. Думаю, отмена лимита подстегнула бы российских игроков и мотивировала их на хорошую игру. Но русские игроки и сейчас серьезно выкладываются», – считает бразилец.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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