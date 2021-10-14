Торрес сыграл в финале Лиги наций с переломом стопы. Он может пропустить 1,5 месяца

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес сыграл в финале Лиги наций против Франции (1:2) с переломом стопы, сообщает Goal.
По информации источника, Торрес почувствовал дискомфорт в стопе после полуфинального матча с Италией (2:1), но вышел на поле в финале. Уже после возвращения в Манчестер испанец сделал снимок, показавший перелом на правой стопе.
Восстановление 21-летнего испанца может занять шесть недель. Из-за этого он может пропустить дерби с «МЮ» (6 ноября) и оба матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
- «Сити» заплатил за Торреса 23 миллиона евро в 2020 году.
- В этом сезоне испанец забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за клуб.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: Goal