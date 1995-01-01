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    Торрес сыграл в финале Лиги наций с переломом стопы. Он может пропустить 1,5 месяца

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес сыграл в финале Лиги наций против Франции (1:2) с переломом стопы, сообщает Goal.

    По информации источника, Торрес почувствовал дискомфорт в стопе после полуфинального матча с Италией (2:1), но вышел на поле в финале. Уже после возвращения в Манчестер испанец сделал снимок, показавший перелом на правой стопе.

    Восстановление 21-летнего испанца может занять шесть недель. Из-за этого он может пропустить дерби с «МЮ» (6 ноября) и оба матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    • «Сити» заплатил за Торреса 23 миллиона евро в 2020 году.
    • В этом сезоне испанец забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за клуб.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53095

      portero 59 минут назад

      в сборной Испании нет врачей? да уж, за титулы не жалко кости и судьбы игроков положить...

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