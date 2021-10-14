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  • Витория: «Спартак» – большой и стабильный клуб, все службы отлично функционируют»

Витория: «Спартак» – большой и стабильный клуб, все службы отлично функционируют»

14 октября 2021, 09:24
16

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей работе в московском клубе.

  • Португальский специалист возглавил «Спартак» в мае 2021-го.
  • На данный момент клуб занимает седьмое место в РПЛ.

– В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

– Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление – часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

– Каково это – работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.

– Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно – могу пообщаться и с президентом «Спартака».

– Как часто говорите с Леонидом Федуном?

– Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (16)
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NewLife
1634194127
Дело за малым - побеждать.
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VVM1964
1634195803
Поменьше интервью , побольше дела !!! А вот дела то пока не ахти (((
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PooK-BARSUK
1634195959
Хаха стабильно....
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vladimir-7
1634196129
Что-то Руй опять перешел на дифирамбы клубу и его руководству, может быть опять встал вопрос о новом главном тренере.
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oyabun
1634197025
Вообще не понимаю, какая проблема найти спортдиректора? Это же не тренер. Уже месяца 3 ищут..
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slavа0508
1634197425
Стабильный в том смысле . что с деньгами вроде проблем нет у Федуна-Алекперова . а вот в остальном стабильностью и не пахнет ...столько лет не могут найти нормальных управленцев то однодневки то бешеная баба . что рулить пытается ...
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rash1959
1634203795
Вот предстоящие 3 игры выиграете, то всю команду на руках будут носить.
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paracetamol
1634205705
Не мог же он другого сказать!
Ответить
d с
1634224051
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Ответить
житель СПб
1634244529
Явное высказывание "на публику". Политес.
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