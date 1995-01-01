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    Витория: «Спартак» – большой и стабильный клуб, все службы отлично функционируют»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей работе в московском клубе.

    • Португальский специалист возглавил «Спартак» в мае 2021-го.
    • На данный момент клуб занимает седьмое место в РПЛ.

    – В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

    – Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление – часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

    – Каково это – работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.

    – Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно – могу пообщаться и с президентом «Спартака».

    – Как часто говорите с Леонидом Федуном?

    – Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10654

      NewLife 11 минут назад

      Дело за малым - побеждать.

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