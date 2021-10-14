Витория: «Спартак» – большой и стабильный клуб, все службы отлично функционируют»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей работе в московском клубе.

Португальский специалист возглавил «Спартак» в мае 2021-го.

На данный момент клуб занимает седьмое место в РПЛ.

– В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

– Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление – часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

– Каково это – работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.

– Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно – могу пообщаться и с президентом «Спартака».

– Как часто говорите с Леонидом Федуном?

– Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.