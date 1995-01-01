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    Сборная России показала, как Карпин танцует в раздевалке под песню «Валера»

    Пресс-служба сборной России опубликовала видео из победной раздевалки национальной команды после матча отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

    Футболисты и главный тренер сборной Валерий Карпин вместе спели песню «Валера» певицы Афродиты.

    «Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», – подписала видео сборная России.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Карпин пел вместе с нами»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии21
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      Рейтинг: +21456

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      На одной волне. Валера в команде, он усы не носит.

      0
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      Рейтинг: +755

      Князев 59 минут назад

      Половина дел сделана, успокаиваться рано. Наконец то у нас есть серьёзный, вдумчивый, умный и фартовый Человек в сборной - это наш гениальный главный тренер!!! Главный тренер сборной это в первую очередь тактик и стратег! Георгич, верим!!! Успехов!

      0
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      Рейтинг: +21747

      bset 1 час назад

      Удача за удачей. Похлеще, чем на ЧМ. Жаль, что в этих удачных результатах не видно системности. Сейчас может даже сборная на ЧМ выйдет, а в следующем розыгрыше ЧЕ облажаться. Хотя это футбол и часто бывают ситуации, когда сильные сборные оставались ни с чем. Та же Англия в 2007, когда нам проиграла. Ну будем радоваться, что серия удач на нашей стороне и будем надеяться, чтобы она продлилась как можно дольше.

      0
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      Рейтинг: +2300

      Чермындыр 1 час назад

      Главное, чтобы корону не нацепил. А то одному усатому тоже пели, что он космос

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +219

      ussr064 1 час назад

      Валера молодец , настоящий мужик родом из СССР ,,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28778

      VVM1964 2 часа назад

      Есть повод !

      4
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      Рейтинг: +10634

      NewLife 2 часа назад

      Был бы зюба, была бы "голубая луна"))

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +25604

      silver29 2 часа назад

      Карпин всегда был с хароизмой умеет и послать далеко и порадоваться, не каждый тренер может выйти после поражения команды один против толпы разъяренных фанов, Валера это делал, это не одно и тоже как лабуду про полководцев нести. Бомжарики смотрите и завидуйте, это не под одеялом дрочить. Танцуют все )))

      17
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      Рейтинг: +25529

      пьяныйхоровод > silver29 2 часа назад

      1.Чему завидовать ?
      2. Судя по знаниям - у тебя большой опыт дрочки под одеялом .

      0
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      Рейтинг: +471

      БОМЖАРНИК 3 часа назад

      Валерка молодец!
      Простой пацан!

      8
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      Рейтинг: +490

      111ax 3 часа назад

      с такой игрой и составом на первом месте идут, да это фантастика! можно и потанцевать

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