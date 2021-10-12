Сборная России показала, как Карпин танцует в раздевалке под песню «Валера»

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из победной раздевалки национальной команды после матча отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
Футболисты и главный тренер сборной Валерий Карпин вместе спели песню «Валера» певицы Афродиты.
«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», – подписала видео сборная России.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.
Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Карпин пел вместе с нами»
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Источник: инстаграм сборной России