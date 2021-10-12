Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Карпин пел вместе с нами»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал об атмосфере в раздевалке команды после победы над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022.

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», – сказал Дивеев.