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    Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Карпин пел вместе с нами»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал об атмосфере в раздевалке команды после победы над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022.

    «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», – сказал Дивеев.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 33 минуты назад

      Заслужына тренира хвалят! Жалка што прапусьтили!

      0
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      Рейтинг: +5247

      maygli 1 час назад

      Дивееву поправляться скорее, хорошо играл. Молодец.

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