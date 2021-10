Гризманн – девятый игрок, сыгравший 100 матчей за сборную Франции

В эти минуты проходит финальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции.

Форвард французской команды Антуан Гризманн вышел на поле в стартовом составе. Для него эта игра стала 100-й за сборную.

Гризманн – девятый французский футболист, который достиг этой отметки.

Griezmann: «The club of players with 100 caps is a very select one, so I'm very proud.»ThuramLlorisHenryDesaillyGiroudZidaneVieiraDeschampsGriezmann #NationsLeague https://t.co/ThZEUuFYv3 pic.twitter.com/fngeq6Gq0O