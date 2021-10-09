Яровинский – о трансфере Хвичи из «Рубина»: «Не сомневаюсь, что сложится зимой или летом. Он обязательно уедет»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал уход полузащитника Хвичи Кварацхелии. Им интересовались еще летом.

«Кварацхелия был в сфере интересов серьезных команд, но они не пришли с финальным предложением, потому что для предложения по футболисту из РПЛ должно сложиться много факторов. Они не сложились сейчас. Уверен, что сложатся зимой или летом. Не сомневаюсь, что футболист такого таланта обязательно уедет.

Мы были готовы отпустить Кварацхелию за 20 миллионов евро», – сказал Яровинский.