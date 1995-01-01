Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Яровинский – о трансфере Хвичи из «Рубина»: «Не сомневаюсь, что сложится зимой или летом. Он обязательно уедет»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал уход полузащитника Хвичи Кварацхелии. Им интересовались еще летом.

    «Кварацхелия был в сфере интересов серьезных команд, но они не пришли с финальным предложением, потому что для предложения по футболисту из РПЛ должно сложиться много факторов. Они не сложились сейчас. Уверен, что сложатся зимой или летом. Не сомневаюсь, что футболист такого таланта обязательно уедет.

    Мы были готовы отпустить Кварацхелию за 20 миллионов евро», – сказал Яровинский.

    • Грузин стоит 18 миллионов евро.
    • Он играет в Казани с 2019 года.
    • В сезоне РПЛ у Кварацхелии 8 матчей, гол, ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      Форвард 79 41 минуту назад

      Хвича с сентября сильно подсдал, если так пойдет дальше, то и за 5 лямов его не кто не купит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10104

      Cleaner 1 час назад

      20 миллионов за ЭТО? Не уверен, что его за 5 сможете продать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru