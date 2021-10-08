Сутормин, Чистяков и Терехов дебютировали за сборную России

Во вчерашнем матче против Словакии за сборную России впервые сыграли сразу три футболиста.

Дебютной эта игра стала для защитников Алексея Сутормина, Дмитрия Чистякова и Сергея Терехова.

Сутормин провел на поле все 90 минут.

Чистяков вышел на замену на 63-й минуте.

Терехов появился в старте и отыграл до 80-й минуты.