Не мальчики, чего им меньжеваться...
Во вчерашнем матче против Словакии за сборную России впервые сыграли сразу три футболиста.
Дебютной эта игра стала для защитников Алексея Сутормина, Дмитрия Чистякова и Сергея Терехова.
- Сутормин провел на поле все 90 минут.
- Чистяков вышел на замену на 63-й минуте.
- Терехов появился в старте и отыграл до 80-й минуты.
Сутормин, Чистяков и Терехов дебютировали за сборную России. Поздравляем #НашиПарни pic.twitter.com/hdb6Y3PgrD— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021