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    Сутормин, Чистяков и Терехов дебютировали за сборную России

    Во вчерашнем матче против Словакии за сборную России впервые сыграли сразу три футболиста.

    Дебютной эта игра стала для защитников Алексея Сутормина, Дмитрия Чистякова и Сергея Терехова.

    • Сутормин провел на поле все 90 минут.
    • Чистяков вышел на замену на 63-й минуте.
    • Терехов появился в старте и отыграл до 80-й минуты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52878

      portero 1 час назад

      Не мальчики, чего им меньжеваться...

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