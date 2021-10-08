Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Предприниматель и фанат «Челси» Халид: «ФИФА готовится перенести клубный ЧМ-2021»

Предприниматель и фанат «Челси» Халид: «ФИФА готовится перенести клубный ЧМ-2021»

8 октября 2021, 22:42
1

Клубный чемпионат мира 2021 года может не состояться в декабре, как планировалось ранее. ФИФА размышляет о переносе турнира, о чем сообщил предприниматель, владелец киностудий West London Film Studios, Elbrook Cash and Carry и Chak89 Фрэнк Халид. Он болеет за «Челси».

«ФИФА готовится отложить турнир. ФИФА намерена отложить клубный чемпионат мира до следующего года», – написал Халид в твиттере (более 336 тысяч подписчиков).

  • Турнир планировался на 9-19 декабря.
  • «Челси» должен участвовать в турнире как действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «Челси» участвовал в клубном ЧМ в 2012 году, где в финале уступил «Коринтиансу» (0:1).

Источник: твиттер Фрэнка Халида
Клубный чемпионат мира Челси
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRAZILES
1633728011
придумали какуюто --***** навали клубный чемпионат мира ---- вот мудаки
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
5
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
4 августа
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Заработок участников клубного ЧМ
2025.07.15 21:54
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»
2025.07.14 14:15
1
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
2025.07.14 10:30
2
Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»
2025.07.14 09:49
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»
2025.07.14 08:20
ФотоСписок обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
2025.07.14 01:07
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
2025.07.14 01:02
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
2025.07.14 00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
2025.07.14 00:13
23
ФотоТрамп прилетел на вертолете на финал клубного чемпионата мира
2025.07.13 22:21
2
Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»
2025.07.13 18:45
3
Капитан «Челси» сделал смелое обещание перед финалом клубного ЧМ
2025.07.12 19:09
1
Где смотреть матч «Челси» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 13 июля 2025
2025.07.12 10:23
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
2025.07.11 21:15
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
2025.07.10 19:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+