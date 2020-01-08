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    Предприниматель и фанат «Челси» Халид: «ФИФА готовится перенести клубный ЧМ-2021»

    Клубный чемпионат мира 2021 года может не состояться в декабре, как планировалось ранее. ФИФА размышляет о переносе турнира, о чем сообщил предприниматель, владелец киностудий West London Film Studios, Elbrook Cash and Carry и Chak89 Фрэнк Халид. Он болеет за «Челси».

    «ФИФА готовится отложить турнир. ФИФА намерена отложить клубный чемпионат мира до следующего года», – написал Халид в твиттере (более 336 тысяч подписчиков).

    • Турнир планировался на 9-19 декабря.
    • «Челси» должен участвовать в турнире как действующий победитель Лиги чемпионов.
    • «Челси» участвовал в клубном ЧМ в 2012 году, где в финале уступил «Коринтиансу» (0:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фрэнка Халида

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