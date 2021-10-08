Предприниматель и фанат «Челси» Халид: «ФИФА готовится перенести клубный ЧМ-2021»

Клубный чемпионат мира 2021 года может не состояться в декабре, как планировалось ранее. ФИФА размышляет о переносе турнира, о чем сообщил предприниматель, владелец киностудий West London Film Studios, Elbrook Cash and Carry и Chak89 Фрэнк Халид. Он болеет за «Челси».
«ФИФА готовится отложить турнир. ФИФА намерена отложить клубный чемпионат мира до следующего года», – написал Халид в твиттере (более 336 тысяч подписчиков).
- Турнир планировался на 9-19 декабря.
- «Челси» должен участвовать в турнире как действующий победитель Лиги чемпионов.
- «Челси» участвовал в клубном ЧМ в 2012 году, где в финале уступил «Коринтиансу» (0:1).
Источник: твиттер Фрэнка Халида