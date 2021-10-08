Предприниматель и фанат «Челси» Халид: «ФИФА готовится перенести клубный ЧМ-2021»

Клубный чемпионат мира 2021 года может не состояться в декабре, как планировалось ранее. ФИФА размышляет о переносе турнира, о чем сообщил предприниматель, владелец киностудий West London Film Studios, Elbrook Cash and Carry и Chak89 Фрэнк Халид. Он болеет за «Челси».

«ФИФА готовится отложить турнир. ФИФА намерена отложить клубный чемпионат мира до следующего года», – написал Халид в твиттере (более 336 тысяч подписчиков).