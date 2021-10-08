Хачатурянц: «Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Ошибки носят человеческий характер»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил судейские ошибки в лиге. По его словам, дело не в предвзятости.

«Я не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен. Никто не застрахован от человеческих ошибок. Важно убрать субъективный фактор.

Я вас наверное удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ. Но эти ошибки не связаны с коррупцией. Они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами – страхом, неуверенностью и так далее», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Хачатурянц сменил Сергея Прядкина , который руководил РПЛ с 2007 года.

, который руководил РПЛ с 2007 года. Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.

Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»