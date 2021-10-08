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  • Хачатурянц: «Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Ошибки носят человеческий характер»

Хачатурянц: «Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Ошибки носят человеческий характер»

8 октября 2021, 19:05
18

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил судейские ошибки в лиге. По его словам, дело не в предвзятости.

«Я не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен. Никто не застрахован от человеческих ошибок. Важно убрать субъективный фактор.

Я вас наверное удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ. Но эти ошибки не связаны с коррупцией. Они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами – страхом, неуверенностью и так далее», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

  • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
  • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
  • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (18)
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paracetamol
1633709308
Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна... - сказал главный коррупционер!
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portero
1633709414
Судья в поле может ошибиться, а вот ВАР почему косячит???
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Karpathian
1633710873
сам то в это верит?)
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R_a_i_n
1633711412
Только почему то большинство ошибок в угоду одной команды)))
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Павелий
1633711454
Коррупция - это взятки, откаты, теневые доходы. А когда Газпром создаёт какую-нибудь контору "Газпром-Судейство" и берёт туда в штат нужных судей на позицию консультант - это просто ещё одна работа для судей. Совместительство в трудовую не пишется, лишний раз налоговая такой доход афишировать общественности не будет. Так что никакой коррупции! =)))
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BRO_football
1633712492
"Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна". Мне дали взятку, чтобы я так сказал.
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житель СПб
1633717917
Хачатурянц может стать вершиной... (пусть каждый сам продолжит по своему усмотрению!)
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AtticusFinch1
1633720916
Коррупции нет,но на детекторе людей проверять будем)
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AtticusFinch1
1633721049
По всей стране есть,а в рпл нету, удивительно Просто первые бонусы в конверте пока не получил)
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Hektor 84
1633727158
Конечно человеческий! Забыл добавить все любят газовые бабки.
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