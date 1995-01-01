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    Хачатурянц: «Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Ошибки носят человеческий характер»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил судейские ошибки в лиге. По его словам, дело не в предвзятости.

    «Я не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен. Никто не застрахован от человеческих ошибок. Важно убрать субъективный фактор.

    Я вас наверное удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ. Но эти ошибки не связаны с коррупцией. Они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами – страхом, неуверенностью и так далее», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

    • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
    • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
    • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1099

      моэм 18 минут назад

      Вот я просто хочу думать что все судьи непорочные и почти святые ... верите ли ...но иногда даже вижу белые крылышки за спиной у этих ангелочков ... и я вот думаю
      , неужели кто то может думать , что наши судьи это беспринципные , подлые , продажные , трусливые людишки.

      0
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      Рейтинг: +10524

      BRO_football 49 минут назад

      "Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна".
      Мне дали взятку, чтобы я так сказал.

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      Рейтинг: +4656

      Павелий 1 час назад

      Коррупция - это взятки, откаты, теневые доходы. А когда Газпром создаёт какую-нибудь контору "Газпром-Судейство" и берёт туда в штат нужных судей на позицию консультант - это просто ещё одна работа для судей. Совместительство в трудовую не пишется, лишний раз налоговая такой доход афишировать общественности не будет. Так что никакой коррупции! =)))

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      Рейтинг: +2222

      R_a_i_n 1 час назад

      Только почему то большинство ошибок в угоду одной команды)))

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      Рейтинг: +1115

      Karpathian 1 час назад

      сам то в это верит?)

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      Рейтинг: +6261

      nik55 1 час назад

      ты эту лапшу своей жене вешай на уши

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      Рейтинг: +52854

      portero 1 час назад

      Судья в поле может ошибиться, а вот ВАР почему косячит???

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      Рейтинг: +21759

      vladimir-7 > portero 5 минут назад

      Он не косячит, он корректирует действия полевого судьи с целью точного выполнения заказа ...

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      Рейтинг: +13620

      paracetamol 1 час назад

      Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна... - сказал главный коррупционер!

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