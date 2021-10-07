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  • Кофрие: «Спартак» может стать важным трамплином для моей карьеры»

Кофрие: «Спартак» может стать важным трамплином для моей карьеры»

7 октября 2021, 12:36
5

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своeм отношении к переходу в московский клуб.

«Пока я не жалею о своeм выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции.

Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и я понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры», – сказал бельгиец.

  • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
  • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
  • Игрок провел 5 матчей и получил 1 красную карточку.

Источник: SportMagazine
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (5)
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vladimir-7
1633601555
У большинства команд РПЛ такие трамплины, что после прыжков с них, большинство игроков не только не видно, но даже о них и не слышно
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моэм
1633601894
"Повезло" Спартаку отхватили игрока на котором поставили крест Андерлехт а позже Стандард и с 19 лет чувак играет уже 5 лет в аутсайдерах первенства постоянно вылетающих в ЖОПИле - лигу (их ФНЛ) ... в последнее время политика Спартака сильно смахивает на чехарду в Локо , где мягко говоря нелогичные , а порой просто идиотские кадровые решения следуют одно за другим переплетаются , накладываются друг на друга и уже образовали Гордиев узел ... но если в Спартаке узлы вязала баба и тут всё понятно , то откуда ещё больше узлов в Локо? ...там то вроде мужики заправляют , а бардака ещё больше ... эта заморочка интересна только одним : где и когда те и другие найдут спеца похожего на Александра Македонского?...Газизов был неплохой вариант , но сначала надо было убрать бабу , которая и организовала бардак в Спартаке.
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Форвард 79
1633617806
Трамплином в топовые чемпионаты ближнего зарубежья))) А если повезет, то можно и за ФНЛ зацепится)
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d с
1633619977
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