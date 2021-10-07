Кофрие: «Спартак» может стать важным трамплином для моей карьеры»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своeм отношении к переходу в московский клуб.

«Пока я не жалею о своeм выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции.

Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и я понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры», – сказал бельгиец.