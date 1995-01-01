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    Кофрие: «Спартак» может стать важным трамплином для моей карьеры»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своeм отношении к переходу в московский клуб.

    «Пока я не жалею о своeм выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции.

    Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и я понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры», – сказал бельгиец.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 5 матчей и получил 1 красную карточку.

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    Источник: SportMagazine

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10811

      Литейный4 46 минут назад

      Понаберут же свиньи неликвид никому не нужный. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1095

      моэм 1 час назад

      "Повезло" Спартаку отхватили игрока на котором поставили крест Андерлехт а позже Стандард и с 19 лет чувак играет уже 5 лет в аутсайдерах первенства постоянно вылетающих в ЖОПИле - лигу (их ФНЛ) ... в последнее время политика Спартака сильно смахивает на чехарду в Локо , где мягко говоря нелогичные , а порой просто идиотские кадровые решения следуют одно за другим переплетаются , накладываются друг на друга и уже образовали Гордиев узел ... но если в Спартаке узлы вязала баба и тут всё понятно , то откуда ещё больше узлов в Локо? ...там то вроде мужики заправляют , а бардака ещё больше ... эта заморочка интересна только одним : где и когда те и другие найдут спеца похожего на Александра Македонского?...Газизов был неплохой вариант , но сначала надо было убрать бабу , которая и организовала бардак в Спартаке.

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      Рейтинг: +21701

      vladimir-7 1 час назад

      У большинства команд РПЛ такие трамплины, что после прыжков с них,
      большинство игроков не только не видно, но даже о них и не слышно

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      Рейтинг: +25279

      silver29 2 часа назад

      Считаю подписание Кофрие ошибкой, он и в Европе отличался косячностью. По возрасту вроде молод, а скорости нет, неправильно выбранная позиция усугубляется неоправданными фолами и оставление команды в меньшинстве. В игре с Наполи его тихоходность и сонливость особо показательны в борьбе за мяч с н.игерийцем он занес ногу к мячу думая что пройдет вечность.

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