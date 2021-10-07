Главные новости дня. Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова, Сарр может перейти из «Челси» в «Локомотив»

Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России».
«Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.
Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола».
Испанец Лаос – главный арбитр матча Россия – Словакия.
Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит».
Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел».
Агент защитника «Челси» Сарра сообщил об интересе со стороны «Локомотива».
Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную».
Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах».
Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов.
Источник: Бомбардир.ру