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    Главные новости дня. Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова, Сарр может перейти из «Челси» в «Локомотив»

    Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России».

    «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.

    Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола».

    Испанец Лаос – главный арбитр матча Россия – Словакия.

    Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит».

    Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел».

    Агент защитника «Челси» Сарра сообщил об интересе со стороны «Локомотива».

    Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную».

    Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах».

    Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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