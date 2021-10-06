Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России»

Нападающий сборной России Антон Заболотный выразил готовность стать капитаном. Сейчас у россиян нет постоянного капитана.

– Валерий Карпин сказал, что вы готовы быть капитаном.

– У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми.

Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле.