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    Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный выразил готовность стать капитаном. Сейчас у россиян нет постоянного капитана.

    – Валерий Карпин сказал, что вы готовы быть капитаном.

    – У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми.

    Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле.

    • У Заболотного 15 матчей за сборную и 1 гол.
    • Главное достижение в карьере игрока – чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2018/19.
    • В текущем сезоне РПЛ у Заболотного 8 матчей, 2 гола, ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9985

      Cleaner 16 минут назад

      Карпин и с капитанством развел бардак. Капитан должен быть ОДИН! На то он и капитан...

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      Рейтинг: +3032

      AZ 50 минут назад

      заболтотный - явно далеко не тянет на роль капитана... Пусть потешет свое эго, этим интервью..

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      Рейтинг: +9985

      Cleaner > AZ 15 минут назад

      А кто сейчас тянет?

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      Рейтинг: +3032

      AZ > Cleaner 14 минут назад

      Это сложный вопрос... Но я думаю, было бы неправильно давать повязку, нападающему - который забил в 15 играх - 1 мяч... Капитан должен быть харизматичным, должен быть лидером. Разве заболотный - именно такой человек?

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      Рейтинг: +9985

      Cleaner > AZ 11 минут назад

      Харизматичный? Скорее да. Лидер? Скорее нет. Это про Заболотного. Так кого Вы предложили бы на роль капитана?

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      Рейтинг: +3032

      AZ > Cleaner 3 минуты назад

      Я бы подумал среди данных футболистов - Ионов, Головин, ну и возможно Глушаков... Ионов - опытный боец, может повести за собой сборную... Головин - на данный момент подрос, играет в престижном чемпионате, за хороший клуб, и не сидит на лавке, как Мира к примеру... Ну Глушаков... Тут без комментариев, но он явно лучше чем Зе будет...

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      Рейтинг: +21687

      vladimir-7 > AZ 2 минуты назад

      Главное, чтобы капитан мог воодушевлять и положительно воздействовать на игроков во время игры.

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