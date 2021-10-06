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Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России»

6 октября 2021, 20:33
29

Нападающий сборной России Антон Заболотный выразил готовность стать капитаном. Сейчас у россиян нет постоянного капитана.

– Валерий Карпин сказал, что вы готовы быть капитаном.

– У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми.

Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле.

  • У Заболотного 15 матчей за сборную и 1 гол.
  • Главное достижение в карьере игрока – чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2018/19.
  • В текущем сезоне РПЛ у Заболотного 8 матчей, 2 гола, ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Заболотный Антон
Комментарии (29)
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AZ
1633541780
заболтотный - явно далеко не тянет на роль капитана... Пусть потешет свое эго, этим интервью..
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житель СПб
1633545026
Слушать это не могу... Воротит просто. Вот спартаковские ругают питерцев за то, что те ВГ критикуют... Да за одно это его уже обругать стоит! (Не вообще за все, нет, а именно за это!) Он что, действительно не понимает роль лидера в коллективе? Или ему нужны пешки? (Он сам - король?).
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Andrew01
1633545933
Зе готов, а вот Россия не готова к такому капитану...
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Plyash
1633547815
Ты на себя в зеркало давно смотрел,кикимора болотная?
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ArReal
1633554620
скоро стюарды стадиона и мальчики подающие мячи будут сборную выводить с капитанской повязкой...там уже Глебова какого-то вызвали с Ростова...уже совсем днище пробили...Сколько там у Болотного матчей за сборную? 3...5 ? Капитан хренов...молчал бы лучше в тряпочку- сейчас опять в Мариборе обосрутся ...
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BlackMurder
1633577059
Я тоже хотел пару дней страной править , как Путин, но увы
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sochi-2013
1633588151
Пародия на Дзюбу, в пику которому, Карпин сделает Заболотного капитаном.
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FanatSerj
1633595770
мдяяяяя, что-то по составу вообще тускло раз такие капитанищи, вот и закончится так и не начавшись карьера Карпина как тренера сборной.
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paracetamol
1633595841
Ты хоть гол забей сначала!
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rash1959
1633624530
Карп собрал сборную клоунов
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