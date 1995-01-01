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    Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий перед предстоящими матчами, а также рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020.

    «Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой, насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

    Если проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все.

    Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу.

    И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», – сказал Дзюба.

    • Дзюба забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Он отказался от вызова в сборную на октябрьские игры.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3910

      Semenycch 7 минут назад

      Как же тяжело Артему было в окружении свиней! Да и сейчас не просто! Свиней развелось как грязи!

      0
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      Рейтинг: +9926

      Вомбат 57 минут назад

      Дзюба решил окончательно угробить свою репутацию? Потому что теперь становятся непонятны причины отказа от вызова в сборную. Он же заявил, что не в форме. Но игрок не в форме не может кайфовать от футбола.

      0
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      Рейтинг: +3318

      Бомбардиръ 1 час назад

      Надо отправить его в команду из какого-нибудь Зажопинска, и посмотрели бы как он там будет кайфовать от футбола.

      2
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      Рейтинг: +832

      SuperNils 1 час назад

      Кайфует он только от дрочки и халявных денег, которые ему платят за жалкие потуги, которые он вытворяет на поле. Этот человек не имеет ни малейшего отношения к футболу. Только пафос и понты.

      6
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      Рейтинг: +2838

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да знаем мы от чего ты кайфуешь. Руки только чаще меняй.

      4
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      Рейтинг: +2457

      Spirit_78 1 час назад

      Правильно и сделал, что от участия в бестолковом карпинском сборище отказался. Какой смысл впахивать, если тебя уже по умолчанию ненавидят болельщики, а партнёры по команде - кривоногие недоумки? Акинфеев и Фернандес поняли это гораздо раньше, их счастье.

      3
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      Рейтинг: +25252

      silver29 > Spirit_78 1 час назад

      узнаю психологию питерских фуфлыжников, зачем жить в этой стане, когда наворованное лучше тратить за бугром.

      6
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      Рейтинг: +2457

      Spirit_78 > silver29 1 час назад

      Как раз наоборот - от мясной гоп-компании здесь только и видно либерастические высеры. Доходило даже до того, что в матче России с Данией некоторые болели за Данию (якобы из патриотических побуждений против Дзюбы, Черчесова и т.д.). Твоя шайка давным-давно пробила днище.

      5
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      Рейтинг: +28564

      VVM1964 > Spirit_78 1 час назад

      Пока это ты - "патриот" , высказываешь поддержку Дзюбе , кто личные обиды и амбиции ставит выше интересов страны ( сборной ) .

      3
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      Рейтинг: +11904

      Hektor 84 > Spirit_78 41 секунду назад

      Фся страна, а это болелы коней, паровозов, Динамо, Спартака , Краснодара, Рубина ненавидят пакостную и гнилую шлюбу!

      0
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      Рейтинг: +10798

      Литейный4 1 час назад

      Начал стабильно забивать и отдавать голевые это хорошо. А стыдно за Срамтак. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2097

      R_a_i_n 1 час назад

      продайте в Катар его что-ли. Реально уже от него тошнит...

      4
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      Рейтинг: +284

      БОМЖАРНИК > R_a_i_n 1 час назад

      Зачем им это дно?

      1
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      Рейтинг: +8482

      playsh 2 часа назад

      Дзюбло,тебя так охота послать на х..й,но нет смысла,потому,что глядя на тебя понимаешь,что ты уже туда давно послан и до сих ещё не вернулся.

      3
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      Рейтинг: +7551

      Fusballer 2 часа назад

      Кайфует от футбола, смотря, как его коллеги бегают и суетятся на поле.

      3
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