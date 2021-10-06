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  • Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола»

Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола»

6 октября 2021, 10:20
44

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий перед предстоящими матчами, а также рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020.

«Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой, насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

Если проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу.

И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», – сказал Дзюба.

  • Дзюба забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
  • Он отказался от вызова в сборную на октябрьские игры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (44)
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Блямба
1633505093
И кто тебя за язык тянет всегда...( Или не за язык....
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slavа0508
1633506633
Кайфуй пока молодой Дзюба ...
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Plyash
1633507132
Дзюбло,тебя так охота послать на х..й,но нет смысла,потому,что глядя на тебя понимаешь,что ты уже туда давно послан и до сих ещё не вернулся.
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R_a_i_n
1633508373
продайте в Катар его что-ли. Реально уже от него тошнит...
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Spirit_78
1633508767
Правильно и сделал, что от участия в бестолковом карпинском сборище отказался. Какой смысл впахивать, если тебя уже по умолчанию ненавидят болельщики, а партнёры по команде - кривоногие недоумки? Акинфеев и Фернандес поняли это гораздо раньше, их счастье.
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Иван Петров 1986
1633509590
Да знаем мы от чего ты кайфуешь. Руки только чаще меняй.
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Вомбат
1633512103
Дзюба решил окончательно угробить свою репутацию? Потому что теперь становятся непонятны причины отказа от вызова в сборную. Он же заявил, что не в форме. Но игрок не в форме не может кайфовать от футбола.
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Hektor 84
1633515673
Фся страна не переносят на дух пакостную и гнилую шлюбу! А это почти все болелы клубов рпл!
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nik55
1633532190
деревянный ты от другого кайфуешь но только не от футбола-----журналисты раздули из тебя игрока но ты полный О
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paracetamol
1633537440
Откайфуй, Тёма, спердячку хет-трик, встреча не за горами!
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