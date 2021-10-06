Дзюба: «Первые дни после Евро меня подкосили. Сейчас я кайфую от футбола»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий перед предстоящими матчами, а также рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020.

«Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой, насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

Если проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу.

И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», – сказал Дзюба.