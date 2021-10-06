Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит»

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

— Естественно, в «Аталанте» все будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит.

Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

— Если представить, что зимой Миранчук действительно может уйти из «Аталанты», то куда?

— В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернется, все-таки в Италии за это время он как-то пообтерся. О полноценном трансфере тоже говорить не стоит, ценник за него будет конский. Вот его вызвали в сборную, посмотрим, что там наиграет.