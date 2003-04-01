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    Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит»

    Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

    — Естественно, в «Аталанте» все будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит.

    Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

    — Если представить, что зимой Миранчук действительно может уйти из «Аталанты», то куда?

    — В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернется, все-таки в Италии за это время он как-то пообтерся. О полноценном трансфере тоже говорить не стоит, ценник за него будет конский. Вот его вызвали в сборную, посмотрим, что там наиграет.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • Он не появлялся на поле в 4 последних встречах.
    • Игрок вызван в сборную России на октябрьские матчи.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии20
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      Рейтинг: +671

      Sancho010365 5 минут назад

      Обидно читать за наших в Италии. Может многого не знаем, понятно. Но просто так тебя не выпустят на поле. Должен стараться показать себя и должен быть результат.

      0
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      Рейтинг: +2676

      Derzkiy1 12 минут назад

      Так приехал зажравшийся мажор из Москвы, смысл ему усираться там бегать….

      1
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      Рейтинг: +90033

      zigbert 17 минут назад

      Надувать щеки не выход. Выполняй указания тренера, выкладывайся на тренировках и доказывай свою состоятельность игрой.

      1
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      Рейтинг: +22962

      slavutiq70 20 минут назад

      Да всё отыгрался он в Европе . посмотрели на него ... сомнения что кто то подпишет если только со дна ...

      1
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      Рейтинг: +589

      99-й 1 час назад

      Обиженка

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      Рейтинг: +2704

      Бухбух 1 час назад

      Золотые слова агента. Только наши "лимитчики" всего происходящего не замечают.

      0
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      Рейтинг: +17477

      JTherry 1 час назад

      Миранчук "дуется", потому что российский паспорт не дает возможности играть, Серия А - не РПЛ...) и ценник вряд ли "конский" будет, скорее, паровозный...

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      Рейтинг: +1311

      Олег1204 1 час назад

      Вообще ему дико не хватает скорости. Одно дело это простительно в штрафной,другое он полузащитник, от которого требуется не только нападать, но и обороняться.Для РПЛ он норм, а вот в Европе конечно ему трудно.

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      Рейтинг: +12299

      ilichkadr > Олег1204 1 час назад

      Полностью согласен. Лёха, в отличие от брата Антона, явный тихоход.

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      Рейтинг: +3137

      Kollljan 2 часа назад

      Миранчук - это днище.

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      Рейтинг: +21439

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Судя по этим рассуждениям, там - чехлище, *****!

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