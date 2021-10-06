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  • Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит»

Лахтер: «На Миранчуке «чехол». Гасперини с ним вообще не общается, в упор его не видит»

6 октября 2021, 13:52
22

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

— Естественно, в «Аталанте» все будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит.

Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

— Если представить, что зимой Миранчук действительно может уйти из «Аталанты», то куда?

— В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернется, все-таки в Италии за это время он как-то пообтерся. О полноценном трансфере тоже говорить не стоит, ценник за него будет конский. Вот его вызвали в сборную, посмотрим, что там наиграет.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
  • Он не появлялся на поле в 4 последних встречах.
  • Игрок вызван в сборную России на октябрьские матчи.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (22)
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САДЫЧОК
1633517608
Лахтер: «На Миранчуке ...так , он играет слабо !
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Kollljan
1633518538
Миранчук - это днище.
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Олег1204
1633519644
Вообще ему дико не хватает скорости. Одно дело это простительно в штрафной,другое он полузащитник, от которого требуется не только нападать, но и обороняться.Для РПЛ он норм, а вот в Европе конечно ему трудно.
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JTherry
1633519938
Миранчук "дуется", потому что российский паспорт не дает возможности играть, Серия А - не РПЛ...) и ценник вряд ли "конский" будет, скорее, паровозный...
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slavа0508
1633525038
Да всё отыгрался он в Европе . посмотрели на него ... сомнения что кто то подпишет если только со дна ...
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zigbert
1633525199
Надувать щеки не выход. Выполняй указания тренера, выкладывайся на тренировках и доказывай свою состоятельность игрой.
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Derzkiy1
1633525523
Так приехал зажравшийся мажор из Москвы, смысл ему усираться там бегать….
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Sancho010365
1633525905
Обидно читать за наших в Италии. Может многого не знаем, понятно. Но просто так тебя не выпустят на поле. Должен стараться показать себя и должен быть результат.
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Блямба
1633533723
Тёплый и довольный ветерок из Флоренции запал в душу Алёшки... "тожтак хочу" ,подумал он, и мысль прочно осела в неокрепшей головёнке...
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AZ
1633542405
Мда. Главное в этой новости, что миранчук сам виноват... Получает бабки хорошие, а обижается как девочка.... Ты должен работать и пахать на тренеровках, чтобы играть... А итог какой? Контекст из интервью: "Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул."
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