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    Жемалетдинов – Николичу: «Спасибо, что всегда верили в меня»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попрощался с Марко Николичем, который покинул пост главного тренера команды.

    «Марко, для меня работа под вашим руководством стала отличным опытом! Спасибо, что всегда верили в меня на поле!

    Уверен, впереди вас ждет много побед! Еще увидимся, Тренер», – написал Жемалетдинов в инстаграме.

    • «Локомотив» объявил об уходе Николича вчера, 5 октября.
    • Он возглавлял команду с июня 2020 года.

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    Источник: инстаграм Рифата Жемалетдинова

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2149

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Да, игра Жемалетдинова за последний год стала яркой и результативной. Раз сам пишет , значит спасибо и Николичу.

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