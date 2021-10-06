Жемалетдинов – Николичу: «Спасибо, что всегда верили в меня»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попрощался с Марко Николичем, который покинул пост главного тренера команды.

«Марко, для меня работа под вашим руководством стала отличным опытом! Спасибо, что всегда верили в меня на поле!

Уверен, впереди вас ждет много побед! Еще увидимся, Тренер», – написал Жемалетдинов в инстаграме.

«Локомотив» объявил об уходе Николича вчера, 5 октября.

Он возглавлял команду с июня 2020 года.