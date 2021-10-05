Главные новости дня. «Локомотив» уволит Николича, Головин выбыл на 2-3 недели

Ахметов вызван в сборную России

Николич покинет «Локомотив» в ближайшие дни. Кандидаты на замену – Доменико Тедеско и Роберт Клаус

Карасев рассудит Италию и Испанию в полуфинале Лиги наций

Прядкин уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию. Лигу может возглавить экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов

Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»

Головин пропустит 2-3 недели из-за травмы. Он не сыграет со Словакией и Словенией

«Спартак» может подписать Куликова из «Локомотива» зимой

«Вильярреал» подписал контракт с Орье

Понсе перенес операцию. Сроки восстановления – три месяца

Ван Гаал не вызывает Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела