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    Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе просил клуб продать его этим летом.

    «Летом я просил «ПСЖ» отпустить меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги и потратил их на достойную замену.

    «ПСЖ» дал мне многое, и я по-прежнему всем доволен. Я заявил о своем решении как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать.

    Заявил о своем желании уйти еще в июле», – сказал Мбаппе.

    • В июне 2022 года Мбаппе станет свободным агентом.
    • Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по трансферу 22-летнего футболиста.
    • В текущем сезоне француз забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

    Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал». Он сам сказал мне об этом»

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9907

      Cleaner 51 минуту назад

      Кто же знал, что с Месси так получится...

      0
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      Рейтинг: +22762

      slavutiq70 1 час назад

      Ну если парень постоянно говорит об уходе . то лучше было продать . а теперь ПСЖ скорее всего останется с фигой июне уже станет свободным агентом и бесплатно уйдёт . ещё хорошо если всё это время будет играть на полною а то может и сбавить обороты ..

      1
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      Рейтинг: +1374

      Psih86 > slavutiq70 10 минут назад

      Им по херу на деньги. Мбаппе усилил бы Реал. А сейчас смотришь на Реал и смеятся хочется. Этим и занимаются шейхи.

      0
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      Рейтинг: -325

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Ты нечего не выйграешь с реалом

      3
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      Рейтинг: +52728

      portero 2 часа назад

      Интересно куда уйдет???

      0
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      Рейтинг: +9907

      Cleaner > portero 50 минут назад

      Грезит Реалом...)

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