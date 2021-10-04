Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе просил клуб продать его этим летом.

«Летом я просил «ПСЖ» отпустить меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги и потратил их на достойную замену.

«ПСЖ» дал мне многое, и я по-прежнему всем доволен. Я заявил о своем решении как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать.

Заявил о своем желании уйти еще в июле», – сказал Мбаппе.

В июне 2022 года Мбаппе станет свободным агентом.

Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по трансферу 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне француз забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

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