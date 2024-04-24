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    • «Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю

    «Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю

    «Барселона» отказалась продавать «ПСЖ» вингера Ламина Ямаля.

    Каталонцы решили сохранить в составе 16-летнего воспитанника, несмотря на возможность заработать 200 миллионов евро.

    В «Барсе» убеждены, что Ямаль станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы, поэтому его продажа сейчас исключена.

    Сумма отступных в контракте юного футболиста – 1 миллиард евро. Сам Ламин также не заинтересован в смене команды.

    • Ямаль в этом сезоне забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 44 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    24.04.2024 22:10
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    Комментарии (3)
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    DeStar
    1713996677
    ага конечно, цену набивают или что? и конечно же именно псж к барсе приходит за трансферами, походу самые друг друга ненавидимые клубы уже это раз и какие 200 лямов за ямаля боже да, молодой и играет за основу барсы ,все, конец. Так может условному реалу или псж своих 16 летних в состав поставить, авось один кто сыграет хорошо и 200 лямов вешать на него)) ямаль играет только потому что некому играть за барсу ,и на фоне днищ типа рафиньи он выглядит не хуже, вот и все. Безусловно играть умеет, но было бы ему 24 стоит бы он лямов 70 ( и то за что? пару голов и передач?) а тут видимо за возраст накинули 130
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    Батал Магомедов
    1714018969
    Чем-то напоминает историю Ансу Фати. Удачи пацану..
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    Oldtrafford83
    1714020676
    дебилы, могли хоть долги какие то погасить
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