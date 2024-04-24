«Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю

«Барселона» отказалась продавать «ПСЖ» вингера Ламина Ямаля.
Каталонцы решили сохранить в составе 16-летнего воспитанника, несмотря на возможность заработать 200 миллионов евро.
В «Барсе» убеждены, что Ямаль станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы, поэтому его продажа сейчас исключена.
Сумма отступных в контракте юного футболиста – 1 миллиард евро. Сам Ламин также не заинтересован в смене команды.
- Ямаль в этом сезоне забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 44 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.