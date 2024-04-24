«Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю

«Барселона» отказалась продавать «ПСЖ» вингера Ламина Ямаля.

Каталонцы решили сохранить в составе 16-летнего воспитанника, несмотря на возможность заработать 200 миллионов евро.

В «Барсе» убеждены, что Ямаль станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы, поэтому его продажа сейчас исключена.

Сумма отступных в контракте юного футболиста – 1 миллиард евро. Сам Ламин также не заинтересован в смене команды.