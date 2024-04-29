«Спартак» занялся трудоустройством двух нападающих

«Спартак» не рассчитывает в следующем сезоне на нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде. По данным «Евро-Футбол.Ру», клуб уже сейчас занялся поиском вариантов трудоустройства для легионеров. С 1 сентября на правах аренды 27-летний ямаец Николсон выступает за французский «Клермон», а 29-летний сенегалец Бальде – за испанский «Эспаньол».

Николсон в текущем сезоне сыграл в 27 встречах за французский клуб. Он забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса.

Бальде в этом сезоне провел 3 матча за «Спартак» и 22 за «Эспаньол». В испанском клубе он отметился только 1 передачей.