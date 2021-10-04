Metaratings: экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов может возглавить РПЛ вместо Прядкина

Стал известен еще один кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.
По информации Metaratings, новым президентом лиги может стать бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.
- Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
- Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
- Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.
РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию
Источник: Metaratings