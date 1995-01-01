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    Metaratings: экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов может возглавить РПЛ вместо Прядкина

    Стал известен еще один кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.

    По информации Metaratings, новым президентом лиги может стать бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
    • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
    • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии31
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      Рейтинг: +6205

      nik55 54 секунды назад

      неужели нет других кандидатов ? может хватит газпромовское

      0
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      Рейтинг: +25417

      пьяныйхоровод 8 минут назад

      Даже если Федуна поставят на место Прядкина , секта будет недовольна и вопли "гаспромфсёкупил" не утихнут .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25417

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      ... ещё один кандидат . А чего про остальных не рассказывают ?
      Понятно почему - давно у фсейстраны не бомбило .

      0
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      Рейтинг: +750

      Блямба 15 минут назад

      Вот выберут,тогда и шумите..
      Хотя...,мне тоже странным такое назначение кажется.
      Да вру.Чего-тут странного. Всё как всегда. И честные выборы...((

      1
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      Рейтинг: +29745

      oyabun 15 минут назад

      Вот мы с вами повозмущались здесь на сайте, выпустили пар, а нас и не спросят. Вот увидите так и выберут очередного Газпром-Зенитовского представителя. Давно им плевать на мнение общественности. Всё решается кулуарно, меж собой..

      0
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      Рейтинг: +9091

      ivany4 35 минут назад

      Если Прядкин бегал к Миллеру, то Митрофанов будет просто по-свойски звонить ему, уточняя - чего изволите?)))
      А может быть эти же 12 клубов сами выдвинут кандидатуры, обсудят их и изберут достойного!?

      2
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      Рейтинг: +21531

      vladimir-7 > ivany4 15 минут назад

      Вот такой вариант был бы самым целесообразным, а так менять шило на мыло, то всем клубам, кроме двух, которые были против, нет никакого смысла.

      1
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      Рейтинг: +4130

      алдан2014 46 минут назад

      А как же конфликт интересов? В РФС питерские, ещё теперь и в рпл..г-но какое то

      2
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      Рейтинг: +5122

      Из Твери Леха 1 час назад

      А кого, например, если не его?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1985

      R_a_i_n > Из Твери Леха 1 час назад

      Гинер,Федун,Галицкий тот же Газизов. Да полно людей.

      4
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      ...
      Рейтинг: +21531

      vladimir-7 > R_a_i_n 9 минут назад

      Действительно надо брать на работу президентом РПЛ настоящих специалистов, это и Семин, и Непомнящий, и Газзаев, и полно таких настоящих, знающих и свободных тренеров

      0
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      Рейтинг: +1985

      R_a_i_n > vladimir-7 7 минут назад

      Вот даже тот же Газаев...чем плох то??

      0
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      Рейтинг: +101

      Артём84 1 час назад

      Вот она Газпромовская монополия во всей красе , Матч тв купили с ВАРом вместе , сейчас НН переходит под их опеку , одного главу РПЛ сняли другого своего тащат , а ещё скорее всего и Оренбург со следующего сезона вернётся ,Ну и кому интересен этот говно чемпионат будет ???Питерским болелам ???Да и им не всем это интересно , кто за честный футбол ,,,

      9
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    • ...
      Рейтинг: +213

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Одного убрали мафиозу питерскую,а поставят своего другого! По другому газпром с зеней не могут! Уже если честно не смешно и не удивительно.

      9
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