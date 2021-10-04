Metaratings: экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов может возглавить РПЛ вместо Прядкина

Стал известен еще один кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.

По информации Metaratings, новым президентом лиги может стать бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.

Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию