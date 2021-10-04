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  • Metaratings: экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов может возглавить РПЛ вместо Прядкина

Metaratings: экс-гендиректор «Зенита» Митрофанов может возглавить РПЛ вместо Прядкина

4 октября 2021, 14:58
56

Стал известен еще один кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.

По информации Metaratings, новым президентом лиги может стать бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
  • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
  • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Прядкин Сергей Митрофанов Максим
Комментарии (56)
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Боцман59rus
1633349305
шоо ...опять?
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Мортус
1633349355
Шило на мыло.
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Fusballer
1633349388
Не удивительно, что питерский опять. Распустили щупальца повсюду.
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сутулая собака и лисы
1633349589
Занит превратился в какую-то Единую Россию, только в реалиях футбола. очень грустно, что многие болельщики Зенита радуются этому, ведь они точно так же живут в этой стране. жалко людей, которым плевать на Зенит или на футбол, их не спрашивают, можно ли их деньги с налогов (и % с добычи ресурсов) пускать на хотелки Миллера. потом получая пенсии в 11 000 рублей (при курсе доллара 1 к 100) в свои 65 лет, помните, зато у нас в РПЛ есть великая команда.
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slavа0508
1633349645
Да что же это всё с Зенитом и Газпромом связано . РПЛ превратилась в Газпромовскою вотчину ...
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Чермындыр
1633349872
А кроме бомжовых больше никого нет что ли?
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R_a_i_n
1633350124
Блеааать, кто-бы сомневался. В РФС вообще могут работать люди не связанные с Газпромом??
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NewLife
1633350196
Не смешно. В РФС вообще знают, что существуют фирмы по подбору персонала любого уровня ?
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Артём84
1633351049
Вот она Газпромовская монополия во всей красе , Матч тв купили с ВАРом вместе , сейчас НН переходит под их опеку , одного главу РПЛ сняли другого своего тащат , а ещё скорее всего и Оренбург со следующего сезона вернётся ,Ну и кому интересен этот говно чемпионат будет ???Питерским болелам ???Да и им не всем это интересно , кто за честный футбол ,,,
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ivany4
1633352860
Если Прядкин бегал к Миллеру, то Митрофанов будет просто по-свойски звонить ему, уточняя - чего изволите?))) А может быть эти же 12 клубов сами выдвинут кандидатуры, обсудят их и изберут достойного!?
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