В полке Кадырова опровергли избиение фанатов «Спартака»

Представитель полка Кадырова прокомментировал инцидент с участием болельщиков «Спартака» во время матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».
«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона.
Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», – сказал представитель полка.
- Сообщалось об избиении двух спартаковских фанатов.
- РПЛ изучает обстоятельства произошедшего.
- «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 1:0.
Источник: «Спорт-Экспресс»