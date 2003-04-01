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    В полке Кадырова опровергли избиение фанатов «Спартака»

    Представитель полка Кадырова прокомментировал инцидент с участием болельщиков «Спартака» во время матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

    «Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона.

    Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», – сказал представитель полка.

    • Сообщалось об избиении двух спартаковских фанатов.
    • РПЛ изучает обстоятельства произошедшего.
    • «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9719

      alex1951 14 минут назад

      У Кадыра Полк,а чьто у спартачей? Рота,взвод,отделение?
      Против терроризьма маловато....Противник сурьёзный....после поражения в особенности.....Атас! Спартачи не сдаются!

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      Рейтинг: +1061

      balam 30 минут назад

      может в полку?

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      Рейтинг: +37

      Gasanov Хачик 40 минут назад

      Канешна ни били. и ни нада шутить над Аллахом

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