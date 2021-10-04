В полке Кадырова опровергли избиение фанатов «Спартака»

Представитель полка Кадырова прокомментировал инцидент с участием болельщиков «Спартака» во время матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона.

Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», – сказал представитель полка.