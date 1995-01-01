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    Кофрие, Литвинов, Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Нижич, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Себаи, Альсултанов.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов, Бакаев, Промес, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Денисов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10691

      житель СПб 25 минут назад

      Соболев забил красивый гол!

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      Рейтинг: +3380

      Дедуктор 1 час назад

      Джикии - мои личные аплодисменты и уважение!

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      Рейтинг: +7676

      "supermax" 1 час назад

      запас просто никакущий

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