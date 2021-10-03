Кофрие, Литвинов, Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Нижич, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Себаи, Альсултанов.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов, Бакаев, Промес, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Денисов.
- Встреча пройдет сегодня в Грозном. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.
Источник: РПЛ