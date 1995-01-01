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    АПЛ. «Челси» в большинстве победил «Саутгемптон» и возглавил таблицу

    «Челси» дома оказался сильнее «Саутгемптона». Лондонцы решающий мяч забили в большинстве.

    «Челси» вышел на первое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» – 17-й.

    Трево Чалоба забил свой второй гол на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ вторым же своим ударом на этом стадионе в рамках турнира. Первый, соответственно, тоже был голевым.

    Ни один игрок при Томасе Тухеле не забил на «Стэмфордж Бридж» в АПЛ больше голов, чем Чалоба (два).

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Челси – Саутгемптон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чалоба, 9; 1:1 – Уорд-Проус, 60 (с пенальти); 2:1 – Вернер, 84; 3:1 – Чилвелл, 89.

    Удаления: нет – Уорд-Проус, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      Xiko 18 минут назад

      За Тимо рад)

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      Рейтинг: +1676

      Romio-xxx > Xiko 13 минут назад

      Согласен,на гол он сегодня точно наиграл!!!

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