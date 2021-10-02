АПЛ. «Челси» в большинстве победил «Саутгемптон» и возглавил таблицу

«Челси» дома оказался сильнее «Саутгемптона». Лондонцы решающий мяч забили в большинстве.

«Челси» вышел на первое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» – 17-й.

Трево Чалоба забил свой второй гол на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ вторым же своим ударом на этом стадионе в рамках турнира. Первый, соответственно, тоже был голевым.

Ни один игрок при Томасе Тухеле не забил на «Стэмфордж Бридж» в АПЛ больше голов, чем Чалоба (два).

Англия. АПЛ. 7-й тур

Челси – Саутгемптон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалоба, 9; 1:1 – Уорд-Проус, 60 (с пенальти); 2:1 – Вернер, 84; 3:1 – Чилвелл, 89.

Удаления: нет – Уорд-Проус, 77.

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