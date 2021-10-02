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Материалы

Челси - Саутгемптон

02.10.2021, Суббота, 17:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 7 тур Челси - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 15:30 Саутгемптон 1:1 Челси
5 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 3:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Челси 0:2 Саутгемптон
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Челси 0:0 Саутгемптон
8 тур
7 октября, воскресенье 16:15 Саутгемптон 0:3 Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
22 апреля, воскресенье 17:00 Челси 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 14:30 Саутгемптон 2:3 Челси
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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