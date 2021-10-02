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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 02 октября 2021
Челси
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
9'
Т. Чалоба
84'
Т. Вернер
89'
Б. Чилвел
60'
Д. Уорд-Проус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+5
Желтая карточка
М. Дженепо
90'
+1
Желтая карточка
М. Салису
ГОЛ! 3:1!
Б. Чилвел
89'
87'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Редмонд
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
С. Аспиликуэта
84'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
83'
77'
Красная карточка
Д. Уорд-Проус
73'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Н. Телла
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
73'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хадсон-Одои
65'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Т. Силва
55'
46'
Замена
И. Диалло
️️️️
Т. Уолкотт
34'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
Т. Чалоба
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Силва
22
Рюдигер
27
Чалоба
33
Чилвел
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
9
Лукаку
4-2-3-1
29
МакКарти
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Телла
32
Уолкотт
27
Редмонд
10
Армстронг
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
27
Редмонд
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
27
Редмонд
32
Уолкотт
27
Диалло
27
Диалло
32
Уолкотт
23
Телла
12
Дженепо
12
Дженепо
23
Телла
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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