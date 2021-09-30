Смолов: «Когда выступал за «Краснодар», Галицкий называл меня московским мальчиком»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих поездках в Москву во время выступлений за «Краснодар».
– Выступая за другие команды, вы несколько лет провели вдали от Москвы. У вас всегда было желание вернуться в столицу?
- Скажу честно, да. Когда играл в немосковских клубах, основная база у меня все равно была здесь.
На все выходные, которые мне предоставлялись, если это было больше одного дня, я всегда с удовольствием летел в Москву, ведь очень скучал, меня постоянно тянуло сюда.
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий даже называл меня «московским мальчиком».
- Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
- После ЧМ-2018 он перешел в «Локомотив».
- Форвард также играл за московское «Динамо».
Источник: Официальный сайт УЕФА