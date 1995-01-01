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    Смолов: «Когда выступал за «Краснодар», Галицкий называл меня московским мальчиком»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих поездках в Москву во время выступлений за «Краснодар».

    – Выступая за другие команды, вы несколько лет провели вдали от Москвы. У вас всегда было желание вернуться в столицу?

    - Скажу честно, да. Когда играл в немосковских клубах, основная база у меня все равно была здесь.

    На все выходные, которые мне предоставлялись, если это было больше одного дня, я всегда с удовольствием летел в Москву, ведь очень скучал, меня постоянно тянуло сюда.

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий даже называл меня «московским мальчиком».

    • Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
    • После ЧМ-2018 он перешел в «Локомотив».
    • Форвард также играл за московское «Динамо».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10471

      житель СПб 53 минуты назад

      Да так и есть! "Московский мальчик"...

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      Рейтинг: +1651

      VGreen 1 час назад

      а почему не в Саратов?)))

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      Рейтинг: +3867

      Semenycch 1 час назад

      Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в Галицкого камень...

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      Рейтинг: +4370

      AtticusFinch > Semenycch 34 минуты назад

      А судя по тому, что оттуда бегут молодые типо Шапи и Игнатьева платит он игрокам Краснодара билетами выигрышного займа...

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