Лига чемпионов. «Вольфсбург» и «Севилья» обменялись голами, «Лилль» уступил «Зальцбургу»

«Зальцбург» вышел на первое место в группе Лиги чемпионов. Во втором туре австрийцы обыграли чемпиона Франции «Лилль».

«Вольфсбург» и «Севилья» в другом матче квартета победителя не выявили.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

Зальцбург (Австрия) – Лилль (Франция) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Адейеми, 35 (с пенальти); 2:0 – Адейеми, 53 (с пенальти); 2:1 – Йылмаз, 62.

Вольфсбург (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Штеффен, 48; 1:1 – Ракитич, 87 (с пенальти).

Удаления: Гилявоги, 85 (вторая ж.к.) – нет.

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