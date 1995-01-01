Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Лига чемпионов. «Вольфсбург» и «Севилья» обменялись голами, «Лилль» уступил «Зальцбургу»

    «Зальцбург» вышел на первое место в группе Лиги чемпионов. Во втором туре австрийцы обыграли чемпиона Франции «Лилль».

    «Вольфсбург» и «Севилья» в другом матче квартета победителя не выявили.

    Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

    Зальцбург (Австрия) – Лилль (Франция) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адейеми, 35 (с пенальти); 2:0 – Адейеми, 53 (с пенальти); 2:1 – Йылмаз, 62.

    Вольфсбург (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Штеффен, 48; 1:1 – Ракитич, 87 (с пенальти).

    Удаления: Гилявоги, 85 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89738
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67651
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru