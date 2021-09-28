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  • Федун предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату воспитавшим их тренерам

Федун предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату воспитавшим их тренерам

28 сентября 2021, 21:25
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил несколько реформ российского футбола на заседании попечительского совета РФС.

По информации «СЭ», в начале выступления Федун привел две таблицы. Первая – стоимость сборных, а вторая – количество игроков до 18 лет и тренеров, зарегистрированных УЕФА. В обеих таблицах Россия занимает 20-е место.

Основываясь на этих данных, Федун выдвинул тезис, что Россия не может считаться большой футбольной страной. По его мнению, одной из основных причин является нехватка молодых игроков и тренеров.

Для исправления ситуации Федун предложил увеличить количество тренеров с 2738 до 5-6 тысяч, а число молодых профессиональных футболистов – с 28 до 50 тысяч.

Владелец «Спартака» отметил, что сделать это без привлечения дополнительных средств в детско-юношеский футбол невозможно. Однако, он предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес.

Вместо этого Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Федун Леонид
Комментарии (11)
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ArReal
1632853916
Может деньги, которые платят родственники футболистов, чтобы пропихнуть воспитавшим их тренерам - тоже закрепить ???
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NewLife
1632854649
Арнольдыч, вот меня например воспитала улица, кому платить ?
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Sancho010365
1632854845
Очень хорошая тема. Федун молодец! Нужны настоящие тренеры, которые душу вкладывают в молодежь. Нужно увеличить количество команд в РПЛ до 20. Тренеры смогут рисковать, выпускать молодежь, страна же огромная. И в командах побольше выпускать молодых воспитанников. А тренерам в школах за хороших воспитанников платить сумасшедшие деньги, судить по достижениям. И к примеру Кержаков, Березуцкий - вначале в ФНЛ, сделай сам дело, подыми молодежь, а потом в высшую лигу. Я не против их, они классные были футболисты. Нужно рисковать, что-то делать. На фига осень-весна, в Европе нет же достижений. Мне так кацца.
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Пельш 1
1632855207
По мне так с таких контрактов можно и по 10% отстёгивать с этих лентяев. С них не убудет, а вот детям только лучше будет!
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alp
1632855870
справедливо. и мотивация для тренеров.. неплохая мысль
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Форвард 79
1632856576
Мысль хорошая! Я давно уже говорил, что в контракте футболиста должно быть прописано перечисление футбольной школе которая его воспитала по 10% от его зарплаты и бонусов Тогда школы или академии будут заинтересованы в качественном продукте и в их масштабах
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slavа0508
1632867568
Хорошая мысль ...только вот лучше 10% , не чего страшного если получат за год не 2 ляма а 1,8 на Монте -Карло останется...
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inzek
1632873335
1-3 проца как то мало. хотя бы 10, тогда мотивация будет и у тренеров и у игроков. может и поднимем футбол с лопаток
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zigbert
1632917237
Для тренеров хороший стимул. Вот только увеличить количество тренеров и молодых игроков в 2 раза, будет сложно.
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