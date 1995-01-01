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    Федун предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату воспитавшим их тренерам

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил несколько реформ российского футбола на заседании попечительского совета РФС.

    По информации «СЭ», в начале выступления Федун привел две таблицы. Первая – стоимость сборных, а вторая – количество игроков до 18 лет и тренеров, зарегистрированных УЕФА. В обеих таблицах Россия занимает 20-е место.

    Основываясь на этих данных, Федун выдвинул тезис, что Россия не может считаться большой футбольной страной. По его мнению, одной из основных причин является нехватка молодых игроков и тренеров.

    Для исправления ситуации Федун предложил увеличить количество тренеров с 2738 до 5-6 тысяч, а число молодых профессиональных футболистов – с 28 до 50 тысяч.

    Владелец «Спартака» отметил, что сделать это без привлечения дополнительных средств в детско-юношеский футбол невозможно. Однако, он предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес.

    Вместо этого Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4330

      AtticusFinch 8 минут назад

      Может деньги, которые платят родственники футболистов, чтобы пропихнуть воспитавшим их тренерам - тоже закрепить ???

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