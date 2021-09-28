Федун предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату воспитавшим их тренерам

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил несколько реформ российского футбола на заседании попечительского совета РФС.

По информации «СЭ», в начале выступления Федун привел две таблицы. Первая – стоимость сборных, а вторая – количество игроков до 18 лет и тренеров, зарегистрированных УЕФА. В обеих таблицах Россия занимает 20-е место.

Основываясь на этих данных, Федун выдвинул тезис, что Россия не может считаться большой футбольной страной. По его мнению, одной из основных причин является нехватка молодых игроков и тренеров.

Для исправления ситуации Федун предложил увеличить количество тренеров с 2738 до 5-6 тысяч, а число молодых профессиональных футболистов – с 28 до 50 тысяч.

Владелец «Спартака» отметил, что сделать это без привлечения дополнительных средств в детско-юношеский футбол невозможно. Однако, он предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес.

Вместо этого Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом.