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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Канделаки – о рэпе про мастурбацию Дзюбы: «Читайте Бродского. Он все прекрасно сказал»

Канделаки – о рэпе про мастурбацию Дзюбы: «Читайте Бродского. Он все прекрасно сказал»

27 сентября 2021, 16:25
13

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала песню на презентации нового сезона «Матч ТВ», в которой канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.

«Господи, слово-то не было произнесено, а всех это так взбудоражило и взволновало. Если так волнует, то читайте классиков, читайте Иосифа Бродского. По поводу того, что всех возмутило, он прекрасно все сказал.

Я вообще не обижена на те эпитеты, которые были мне даны в связи с закрытым мероприятием для рекламодателей. Никогда еще внутрикорпоративное мероприятие не вызывало такого интереса.

Мы крайне рады, потому что рекламодатели в восторге. Обычно звездам платят за то, чтобы они обсуждали мероприятие для рекламодателей. Спасибо, что нас так обсудили», – сказала Канделаки.

  • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форвард пропустил один сбор национальной команды.

«Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krasnodar 123
1632750284
А еще канделака не сказала: слушайте Сектор Газа - одноименную песню!!! И все поймете!!!
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ArReal
1632752789
Смотрел её интервью, где она с довольной рожей смаковала наличие интересов со стороны рекламодателей , щеголяя при этом цифрами -а то, что перед началом матча не показывают выходы команд на поле и их награждение - ей насрать глубоко - лишь бы рекламу пустить! И ЭТО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ - ЕЙ МАЛО НАЛОГОВ ОНА ЕЩЁ И ЗАРАБОТАТЬ ХОЧЕТ....
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NewLife
1632754219
Где ты, дура, нашла у Бродского про зюбу и дрочку ?
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Иван Петров 1986
1632758448
А что этот бродский говорил, что дрочить нужно и нужно это всем показывать. Ты еще нам и про набокова расскажи.
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CSKA471
1632761893
Т.П. грязная и вонючая
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yuran63
1632763961
Опять про этого дрочера.))) Да,Шлюба.....- ты позор бомжеграда.
Ответить
sochi-2013
1632766433
Мерзость!!!!!!!!!!
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Slavan62
1632767258
Обиделась, что не на неё руку поднял
Ответить
maygli
1632771069
"...дурочка с переулочка", бабе под пятьдесят, а всё в девочку играет.
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Plyash
1632771072
Тина,похоже,у тебя тоже с Дзюблой сеанс оргазма был,язычком похлеще Артёмки шевелишь...
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