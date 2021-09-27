Канделаки – о рэпе про мастурбацию Дзюбы: «Читайте Бродского. Он все прекрасно сказал»

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала песню на презентации нового сезона «Матч ТВ», в которой канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.

«Господи, слово-то не было произнесено, а всех это так взбудоражило и взволновало. Если так волнует, то читайте классиков, читайте Иосифа Бродского. По поводу того, что всех возмутило, он прекрасно все сказал.

Я вообще не обижена на те эпитеты, которые были мне даны в связи с закрытым мероприятием для рекламодателей. Никогда еще внутрикорпоративное мероприятие не вызывало такого интереса.

Мы крайне рады, потому что рекламодатели в восторге. Обычно звездам платят за то, чтобы они обсуждали мероприятие для рекламодателей. Спасибо, что нас так обсудили», – сказала Канделаки.

В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

Из-за разразившегося скандала форвард пропустил один сбор национальной команды.

«Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»