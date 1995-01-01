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    Канделаки – о рэпе про мастурбацию Дзюбы: «Читайте Бродского. Он все прекрасно сказал»

    Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала песню на презентации нового сезона «Матч ТВ», в которой канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.

    «Господи, слово-то не было произнесено, а всех это так взбудоражило и взволновало. Если так волнует, то читайте классиков, читайте Иосифа Бродского. По поводу того, что всех возмутило, он прекрасно все сказал.

    Я вообще не обижена на те эпитеты, которые были мне даны в связи с закрытым мероприятием для рекламодателей. Никогда еще внутрикорпоративное мероприятие не вызывало такого интереса.

    Мы крайне рады, потому что рекламодатели в восторге. Обычно звездам платят за то, чтобы они обсуждали мероприятие для рекламодателей. Спасибо, что нас так обсудили», – сказала Канделаки.

    • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форвард пропустил один сбор национальной команды.

    «Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10294

      NewLife 4 минуты назад

      Где ты, дура, нашла у Бродского про зюбу и дрочку ?

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      Рейтинг: +564

      SinyaaPyll 27 минут назад

      "Пьет, каналья, но… ведь все таланты пьют! И Рафаэль, говорят, пил!"

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      Рейтинг: +4312

      AtticusFinch 28 минут назад

      Смотрел её интервью, где она с довольной рожей смаковала наличие интересов со стороны рекламодателей , щеголяя при этом цифрами -а то, что перед началом матча не показывают выходы команд на поле и их награждение - ей насрать глубоко - лишь бы рекламу пустить! И ЭТО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ - ЕЙ МАЛО НАЛОГОВ ОНА ЕЩЁ И ЗАРАБОТАТЬ ХОЧЕТ....

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      Рейтинг: +2179

      Krasnodar 123 1 час назад

      А еще канделака не сказала: слушайте Сектор Газа - одноименную песню!!! И все поймете!!!

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