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    Хачатурянц: «Судейских ошибок в матче «Краснодар» – «Сочи» я не заметил»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига по поводу судейства в игре девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

    «Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча неправильны. Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты.

    И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи.

    И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам. Мне кажется, что этого не было сделано. Думаю, если «Краснодар» обратится в экспертно-судейскую комиссию, им дадут четкое объяснение всех решений.

    Доволен ли я судейством Панина? Матч выдался очень сложным для судейства. Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил.

    О каком давлении авторитетом говорит Хашиг? Безбородов сидел на VAR, он никак не мог давить авторитетом на судью в поле. Его задача была страховать арбитра на поле на случай ошибки. Каким авторитетом он может давить?

    Мы наоборот даем молодым арбитрам в поле возможность наработать опыт, при этом страхуем их матерыми арбитрами на VAR. Так составляются пары арбитров на каждый тур РПЛ. Сначала нужно посмотреть и разобраться в ситуации, а потом делать заявления», – сказал Хачатурянц.

    • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
    • В РФС на прошлой неделе сменился руководитель судейского департамента. Пост занял Виктор Перейра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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