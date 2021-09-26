Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Динамо» впервые с 2012 года победило дома «Рубин»

26 сентября 2021, 15:52
28

«Динамо» в Москве оказалось сильнее «Рубина». Впервые с 2015 года динамовцы в матче РПЛ забили головой два гола. Всего у москвичей три мяча головой в этом сезоне.

Команда Сандро Шварца поднялась на второе место в таблице. У «Рубина» на 85-й минуте не засчитали гол после VAR.

«Динамо» не побеждало «Рубин» на своем поле с 2012 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

«Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела (Паршивлюк, 90+2), Фомин, Шиманьски (Кутицкий, 90+3), Захарян, Макаров (Игбун, 83), Грулев (Тюкавин, 70).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия (Бакаев, 65), Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 65).

Предупреждения: Шиманьски, 68; Варела, 73; Игбун, 89 – Костюков, 21; Деспотович, 40; Абильгор, 52; Кварацхелия, 64; Уремович, 86; Бакаев, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1632661047
Рубин не смог противопоставить игре дынамо ровным счетом ничего, и физподготовка у дынамо - отличная...
Ответить
ААМ
1632661074
Похоже "Динамо" будет главным конкурентом "Зенита" в нынешнем ЧР.
Ответить
Из Твери Леха
1632661237
Ну вот пришел толковый немец, дал молодым зеленый свет и кое что получается. В ЛЕ бы их сейчас, а не этих вот...))
Ответить
Manilov
1632661269
На одном дыхании посмотрел игру. Как же приятно наблюдать за таким футболом. Обе команды молодцы.
Ответить
Блямба
1632662715
В принципе...довольно необычная история. Немцы победили и евреев, и татар с помощью поляка,украинца и потерявшегося в этом мире армянина...Плюс двое наёмных рюсских сделали результат. Der Sieg,и нахир...
Ответить
orlovcar
1632662731
С Победой нас!!!
Ответить
zigbert
1632662781
Победа Динамо закономерна. Своей активностью они задавили Рубин. С помощью прессинга частенько возвращали себе мяч вблизи штрафной Рубина. Голы получились красивые. После 77 минуты Рубин несколько активизировался, нанеся несколько хороших ударов но Лещук сыграл блестяще. Динамо с победой!
Ответить
моэм
1632664372
Источник побед Динамо вижу в том что костяк основы составляют свои , да ещё и молодые ... хотел посмотреть место Динамо в таблице , но вместо таблицы РПЛ , увидел таблицу Австрии , и обрадовался от неожиданности ...так "хотелось " узнать где Альтах ... интересно , такая "радость" у всех или только в моём компе.
Ответить
insider_retro
1632664636
У Динамо нынче есть чем надавить, а у Рубина нет того чем ответить...
Ответить
alex1951
1632669171
Надо ли говорить вам,моложежь,что для нас старперов ,любящих Динамо со времен Лёвы....... Зенит все считают безоговорочным лидером,но Чемп это не только Зенит...... Все еще впереди,но наши и зарубежные милиционеры в составе Динамо,порадовали.....Предлагаю всех повысить в звании ,особенно не русских ....старались....нашим дать всем машине с мигалкой....и ништяк!)))
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+