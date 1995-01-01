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    РПЛ. «Динамо» впервые с 2012 года победило дома «Рубин»

    «Динамо» в Москве оказалось сильнее «Рубина». Впервые с 2015 года динамовцы в матче РПЛ забили головой два гола. Всего у москвичей три мяча головой в этом сезоне.

    Команда Сандро Шварца поднялась на второе место в таблице. У «Рубина» на 85-й минуте не засчитали гол после VAR.

    «Динамо» не побеждало «Рубин» на своем поле с 2012 года.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

    «Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела (Паршивлюк, 90+2), Фомин, Шиманьски (Кутицкий, 90+3), Захарян, Макаров (Игбун, 83), Грулев (Тюкавин, 70).

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия (Бакаев, 65), Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 65).

    Предупреждения: Шиманьски, 68; Варела, 73; Игбун, 89 – Костюков, 21; Деспотович, 40; Абильгор, 52; Кварацхелия, 64; Уремович, 86; Бакаев, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии34
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      Рейтинг: +323

      semm 38 минут назад

      динамо не победило а вынесло Рубин - увы и так бывает - молодняк у нас монстры

      1
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      Рейтинг: +9676

      Cleaner > semm 12 минут назад

      Не монстры. Рубин сегодня был слаб...

      1
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      Рейтинг: +67620

      insider_retro 1 час назад

      У Динамо нынче есть чем надавить, а у Рубина нет того чем ответить...

      3
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      Рейтинг: +1048

      моэм 1 час назад

      Источник побед Динамо вижу в том что костяк основы составляют свои , да ещё и молодые ... хотел посмотреть место Динамо в таблице , но вместо таблицы РПЛ , увидел таблицу Австрии , и обрадовался от неожиданности ...так "хотелось " узнать где Альтах ... интересно , такая "радость" у всех или только в моём компе.

      3
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      Рейтинг: +188

      чаппай > моэм 1 час назад

      С недавнего времени постоянно такое

      2
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      ...
      Рейтинг: +533

      Sancho010365 > моэм 45 минут назад

      Поддерживаю Вас на счёт источника побед, согласен и это приятно! Вспоминаю часто Зенит-2009 Паша Погребняк, Анюков, Зырянов, Широков, Файзулин, Денисов, Кержаков, Малафеев. Поэтому и сборная России была бомба и Зенит! Какие ещё доказательства.

      1
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      Рейтинг: +60

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Скоро из помойки и Леонида попрут метлой как и Палыча!!!

      0
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      Рейтинг: +21893

      slavutiq70 > БОМЖАРНИК 50 минут назад

      Не вижу за что должны погнать Слуцкого . по своему составу Рубин занимает нормальное место ...

      1
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      Рейтинг: +3510

      neim 1 час назад

      Да да, Лещук молодца, не зря в запасе сидел. Да и вся команда билась, никого упрекнуть нельзя.
      С победой Динамо и его болельщиков !

      1
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      Рейтинг: +89695

      zigbert 1 час назад

      Победа Динамо закономерна. Своей активностью они задавили Рубин. С помощью прессинга частенько возвращали себе мяч вблизи штрафной Рубина. Голы получились красивые. После 77 минуты Рубин несколько активизировался, нанеся несколько хороших ударов но Лещук сыграл блестяще. Динамо с победой!

      5
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      Рейтинг: +273

      orlovcar 1 час назад

      С Победой нас!!!

      2
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      Рейтинг: +573

      Блямба 1 час назад

      В принципе...довольно необычная история.
      Немцы победили и евреев, и татар с помощью поляка,украинца и потерявшегося в этом мире армянина...Плюс двое наёмных рюсских сделали результат.
      Der Sieg,и нахир...

      3
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      Рейтинг: +1154

      Alex Y 1 час назад

      Молодцы)

      2
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      Рейтинг: +9676

      Cleaner 1 час назад

      По игре: Динамо было сильнее и заслуженно победило. По персоналиям: Хвича - однозначно НАИХУДШИЙ игрок матча. Губил у Рубина все, что можно. Это вредитель какой то с составе казанцев был. Почему Слуцкий терпел его на поле до 65-й минуты мне непонятно.

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      Рейтинг: +637

      Spinorr > Cleaner 58 минут назад

      Наихудший Деспотович. То есть никакой.

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      Рейтинг: +533

      Sancho010365 > Cleaner 38 минут назад

      Не думаю, что что-то со Слуцким, а вот та информация с переходами негативно отразилась на игроках. Всё что Вы указали, согласен, всё же по игре видно. Слуцкому будет тяжело. Я за поддержку Рубина Слуцкого.

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      Рейтинг: +9676

      Cleaner > Spinorr 13 минут назад

      От Деспота хотя бы вреда не было...

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