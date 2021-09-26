РПЛ. «Динамо» впервые с 2012 года победило дома «Рубин»

«Динамо» в Москве оказалось сильнее «Рубина». Впервые с 2015 года динамовцы в матче РПЛ забили головой два гола. Всего у москвичей три мяча головой в этом сезоне.

Команда Сандро Шварца поднялась на второе место в таблице. У «Рубина» на 85-й минуте не засчитали гол после VAR.

«Динамо» не побеждало «Рубин» на своем поле с 2012 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

«Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела (Паршивлюк, 90+2), Фомин, Шиманьски (Кутицкий, 90+3), Захарян, Макаров (Игбун, 83), Грулев (Тюкавин, 70).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия (Бакаев, 65), Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 65).

Предупреждения: Шиманьски, 68; Варела, 73; Игбун, 89 – Костюков, 21; Деспотович, 40; Абильгор, 52; Кварацхелия, 64; Уремович, 86; Бакаев, 89.

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