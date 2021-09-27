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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Динамо - Рубин

26.09.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо - Рубин
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
1 мая, суббота 14:00 Рубин 2:0 Динамо
7 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Динамо 0:1 Рубин
Товарищеские матчи 2021
Февраль
5 февраля, пятница 15:00 Рубин 2:3 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:1 Динамо
2 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
30 ноября, пятница 19:30 Рубин 1:1 Динамо
2 тур
3 августа, пятница 19:30 Динамо 1:1 Рубин
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
25 октября, четверг 19:00 Рубин 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 14:00 Динамо 0:0 Рубин
14 тур
21 октября, суббота 16:30 Рубин 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
9 апреля, суббота 19:30 Рубин 4:1 Динамо
9 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Динамо
11 тур
27 октября, понедельник 20:30 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:0 Рубин
10 тур
26 сентября, четверг 20:30 Рубин 2:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Динамо 3:0 Рубин
4 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
Финал
9 мая, среда 15:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Рубин
32 тур
26 ноября, суббота 18:30 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 26 сентября 2021, 17:19

    Динамо с победой !!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 сентября 2021, 15:41

    Леня пожалуй проиграл этот матч.

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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 26 сентября 2021, 14:59

    Похоже, что Динамо сегодня одержит победу. У "Рубина" в атаке не было вообще ничего, и, что самое страшное для Слуцкого - на судейство не пожалуешься, ибо нарушений толком не было.

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    Рейтинг: +5953

    ySS 26 сентября 2021, 13:31

    Ход игры будет во многом зависеть от Сухого.
    Если будет свистеть каждый контакт с грузином, у рубиновых будут шансы на положительный исход.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 сентября 2021, 12:08

    Учитывая положение команд в турнирной таблице, Динамо должно
    либо проиграть, либо команды сыграют вничью. Такова задача РФС.

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