Экс-арбитр Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Аткинсоном

Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург рассказал об инциденте с коллегой Мартином Аткинсоном. Они подрались во время игры в футбол.
«Между мной и Аткинсоном был политический конфликт. Мы не ладили. Однажды мы играли в зале, я сделал подкат против Аткинсона. Он меня ударил, я ударил его. С тех пор мы уважали друг друга, но о дружбе речи не шло.
Аткинсон стал относиться ко мне жестче. Я представлял угрозу его карьере», – считает Клаттенбург.
- Клаттенбург судил с 2000 по 2017 год.
- Аткинсон работает в АПЛ с 2005 года.
- Оба назначались на еврокубковые матчи.
Источник: The Athletic