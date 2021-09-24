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    Экс-арбитр Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Аткинсоном

    Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург рассказал об инциденте с коллегой Мартином Аткинсоном. Они подрались во время игры в футбол.

    «Между мной и Аткинсоном был политический конфликт. Мы не ладили. Однажды мы играли в зале, я сделал подкат против Аткинсона. Он меня ударил, я ударил его. С тех пор мы уважали друг друга, но о дружбе речи не шло.

    Аткинсон стал относиться ко мне жестче. Я представлял угрозу его карьере», – считает Клаттенбург.

    • Клаттенбург судил с 2000 по 2017 год.
    • Аткинсон работает в АПЛ с 2005 года.
    • Оба назначались на еврокубковые матчи.

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    Источник: The Athletic

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    24.09.2021 21:54
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