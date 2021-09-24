Экс-арбитр Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Аткинсоном

Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург рассказал об инциденте с коллегой Мартином Аткинсоном. Они подрались во время игры в футбол.

«Между мной и Аткинсоном был политический конфликт. Мы не ладили. Однажды мы играли в зале, я сделал подкат против Аткинсона. Он меня ударил, я ударил его. С тех пор мы уважали друг друга, но о дружбе речи не шло.

Аткинсон стал относиться ко мне жестче. Я представлял угрозу его карьере», – считает Клаттенбург.