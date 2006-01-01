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    Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»

    Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини рассказал об отношении болельщиков «Фиорентины» к нападающему Александру Кокорину.

    — В двух последних турах серии А Кокорин выходил на замену. Как вам его игра?

    — В 4-м против «Аталанты» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба.

    На днях, например, по фанатским форумам гуляло интервью Зеппа Блаттера, где экс-президент ФИФА говорит, что нападающего вообще следует выгнать из футбола после знаменитой истории с уголовным преследованием и ударом человека стулом в кафе. Так, во всяком случае, у нас был представлен перевод.

    При том, что Блаттера во Флоренции, как и во всей Италии, никто не любит, больше смеялись не над тем, что самому Зеппу на фоне всех его проблем и судебных разбирательств лучше помолчать, а иронизировали, что из большого футбола надо убирать не самого Кокорина, а тех людей, которые взяли его в «Фиорентину».

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.
    • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +21220

      vladimir-7 7 минут назад

      Саня, скоро год как ты уехал в Фиорентину, всё идет по твоему графику,
      остаётся два года тяжелейшей работы и твой суммарный заработок в европейском футболе будет выполнен и все травмы вылечены. Скажи
      спасибо Паку и Путину.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52083

      portero 11 минут назад

      Всё таки кто-то взял откатик у итальянцев , с этой сделки.
      Тёмная история...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21220

      vladimir-7 > portero 5 минут назад

      Ну почему темная, а Федун – самый светлый объект в этой
      истории.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5002

      Из Твери Леха 19 минут назад

      У них Кокорин прохлаждается, у нас Маркизио. Все по-чесноку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5100

      Давид59 > Из Твери Леха 21 секунду назад

      А вот и нет. Вот если бы Юве Кокорина подсунули...

      0
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      Рейтинг: +8006

      playsh 51 минуту назад

      Куда смотрит гл.тренер сб.России Карпин.Кокорин "играет" в самой Италии и до сих пор не защищает честь нашей страны.Одним своим присутствием в составе сб.России и,сидя на скамейке,Кокорин уже бы заставил трепыхаться наших соперников - а вдруг его выпустят на поле?А вдруг он стул прихватит?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1943

      Радио1000шумеров > playsh 36 минут назад

      Кокорину надо стул выдавать перед выходом на поле. Заработает красную, но расстановка по игрокам в итоге будет 10-0 в нашу пользу)

      1
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      ...
      Рейтинг: +8006

      playsh > Радио1000шумеров 25 минут назад

      Зачем так круто,достаточно будет 10:5 ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2278

      baden69 53 минуты назад

      Похоже это Кокорин смеется над всеми и издевается. Он имеет хороший долгосрочный контракт и развлекается.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1006

      ab15488 58 минут назад

      Саня, зови их в кафе, а дальше по старой схеме)) Напишешь гид по тюрьмам

      5
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      Рейтинг: +9624

      Cleaner 1 час назад

      Да как они смеют РЖАТЬ над звездой российского футбола?!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3476

      Snek 1 час назад

      На самом деле интереснее другое, кто агент Кокорина? Кто этот волшебник?

      4
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      Рейтинг: +14387

      Garrincha58 1 час назад

      что поделаешь судьба у него такая

      1
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      Рейтинг: +2951

      AZ 2 часа назад

      Он просто еще не расскрыл свой "талант" )) Юное дарование ведь)

      9
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      Рейтинг: +12792

      Skull_Boy > AZ 1 час назад

      =)

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