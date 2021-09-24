Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»

Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини рассказал об отношении болельщиков «Фиорентины» к нападающему Александру Кокорину.

— В двух последних турах серии А Кокорин выходил на замену. Как вам его игра?

— В 4-м против «Аталанты» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба.

На днях, например, по фанатским форумам гуляло интервью Зеппа Блаттера, где экс-президент ФИФА говорит, что нападающего вообще следует выгнать из футбола после знаменитой истории с уголовным преследованием и ударом человека стулом в кафе. Так, во всяком случае, у нас был представлен перевод.

При том, что Блаттера во Флоренции, как и во всей Италии, никто не любит, больше смеялись не над тем, что самому Зеппу на фоне всех его проблем и судебных разбирательств лучше помолчать, а иронизировали, что из большого футбола надо убирать не самого Кокорина, а тех людей, которые взяли его в «Фиорентину».