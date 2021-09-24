Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»

Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»

24 сентября 2021, 10:38
20

Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини рассказал об отношении болельщиков «Фиорентины» к нападающему Александру Кокорину.

— В двух последних турах серии А Кокорин выходил на замену. Как вам его игра?

— В 4-м против «Аталанты» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба.

На днях, например, по фанатским форумам гуляло интервью Зеппа Блаттера, где экс-президент ФИФА говорит, что нападающего вообще следует выгнать из футбола после знаменитой истории с уголовным преследованием и ударом человека стулом в кафе. Так, во всяком случае, у нас был представлен перевод.

При том, что Блаттера во Флоренции, как и во всей Италии, никто не любит, больше смеялись не над тем, что самому Зеппу на фоне всех его проблем и судебных разбирательств лучше помолчать, а иронизировали, что из большого футбола надо убирать не самого Кокорина, а тех людей, которые взяли его в «Фиорентину».

  • Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.
  • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1632469722
Кокоша не умеет читать на Итальянском, так что фанаты могут писать что угодно, от этого контракт не станет меньше.
Ответить
AZ
1632469957
Он просто еще не расскрыл свой "талант" )) Юное дарование ведь)
Ответить
Snek
1632472048
На самом деле интереснее другое, кто агент Кокорина? Кто этот волшебник?
Ответить
ab15488
1632473740
Саня, зови их в кафе, а дальше по старой схеме)) Напишешь гид по тюрьмам
Ответить
baden69
1632474087
Похоже это Кокорин смеется над всеми и издевается. Он имеет хороший долгосрочный контракт и развлекается.
Ответить
Plyash
1632474172
Куда смотрит гл.тренер сб.России Карпин.Кокорин "играет" в самой Италии и до сих пор не защищает честь нашей страны.Одним своим присутствием в составе сб.России и,сидя на скамейке,Кокорин уже бы заставил трепыхаться наших соперников - а вдруг его выпустят на поле?А вдруг он стул прихватит?
Ответить
Из Твери Леха
1632476107
У них Кокорин прохлаждается, у нас Маркизио. Все по-чесноку.
Ответить
vladimir-7
1632476809
Саня, скоро год как ты уехал в Фиорентину, всё идет по твоему графику, остаётся два года тяжелейшей работы и твой суммарный заработок в европейском футболе будет выполнен и все травмы вылечены. Скажи спасибо Паку и Путину.
Ответить
JTherry
1632479326
самого "талантливого" игрока РПЛ продали "фиалкам", а они не рады...)
Ответить
alp
1632481831
кокорин - наша ответка итальяшкам за маркизио
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+