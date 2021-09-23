На игры РПЛ не будут приглашать иностранных судей

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра заявил об отсутствии планов по задействованию зарубежных арбитров в матчах чемпионата России.

«Приглашение иностранных арбитров? Если кратко – нет. Считаю, что уровень российских судей хороший и может стать еще лучше.

Участники футбольного процесса во всем мире доверяют российским арбитрам», – сказал португалец.

Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

Много лет португалец занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения