На игры РПЛ не будут приглашать иностранных судей

Указания от РФС получил, а то вдруг раскроет все карты мошенничества
судейского департамента в частности и РФС в целом.
Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра заявил об отсутствии планов по задействованию зарубежных арбитров в матчах чемпионата России.
«Приглашение иностранных арбитров? Если кратко – нет. Считаю, что уровень российских судей хороший и может стать еще лучше.
Участники футбольного процесса во всем мире доверяют российским арбитрам», – сказал португалец.
- Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
- Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
- Много лет португалец занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения