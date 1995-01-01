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    На игры РПЛ не будут приглашать иностранных судей

    Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра заявил об отсутствии планов по задействованию зарубежных арбитров в матчах чемпионата России.

    «Приглашение иностранных арбитров? Если кратко – нет. Считаю, что уровень российских судей хороший и может стать еще лучше.

    Участники футбольного процесса во всем мире доверяют российским арбитрам», – сказал португалец.

    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
    • Много лет португалец занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

    У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21211

      vladimir-7 22 минуты назад

      Указания от РФС получил, а то вдруг раскроет все карты мошенничества
      судейского департамента в частности и РФС в целом.

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