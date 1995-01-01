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    У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

    Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра анонсировал появление представителей у российских арбитров.

    «Наши двери будут открыты, мы будем готовы общаться и объяснять все спорные решения. У судей появятся представители, которые будут давать интервью.

    Арбитры должны работать на поле и в VAR-центре, а мы будем готовы объяснять все и взять на себя ответственность. Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов», – сообщил португалец.

    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +52080

      portero 38 минут назад

      новая кормушка, хочу быть представителем за хороший оклад, врать могу не моргая, нагло, за достойную оплату.....

      2
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      Рейтинг: +10218

      NewLife 1 час назад

      Глупое решение, которое только накалит атмосферу вокруг судейства

      0
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      Рейтинг: +1656

      R_a_i_n 1 час назад

      это тоже мутная схема. выйдет такой представитель и скажет мол судья так видит и всё. и как вы думаете в пользу какой команды будет подавляющее колличество ошибок?

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      Рейтинг: +52080

      portero > R_a_i_n 38 минут назад

      в пользу Спартака, он же народный клуб....

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      Рейтинг: +1367

      Psih86 1 час назад

      У судей появятся представители, а у представителей будет свой комитет, в который будут входить независимых десять человек, у которых будут помощники, на каждого по три человека, у каждого помощника будет заместитель по судейским вопросам, у заместителя будет своя судейская коллегия в лице десяти человек которые будут делать анализ для заместителя. Вот так вот и пилится бюджет, вместо того чтобы сам судья отвечал по закону за свои действия.

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      Рейтинг: +2220

      tarasofka 1 час назад

      есть у нас один такой усатый представитель с дорогими часами, который пытается объяснять решения своего начальника с дворцом в геленджике. получается не очень, но ещё чаще просто тупо.

      2
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      Рейтинг: +1656

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      а у тебя что иногда здравые мысли бывают что ли?? ты это... давай завязывай

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      Рейтинг: +16980

      derrik2000 1 час назад

      Непыльная подработка для для Марии Захаровой (МИД) , Дмитрия Пескова (этого все знают) и Ирины Волк (МВД).

      ТакоОЕ нести будут - все о матчах забудут сразу!
      )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1656

      R_a_i_n > derrik2000 1 час назад

      Иришка вообще генеральша)) Вот карьера какая головокружительная)

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      Рейтинг: +52080

      portero > R_a_i_n 37 минут назад

      а кто она ??? генералисимус ?

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      Рейтинг: +58

      Arturashvilli 1 час назад

      К чему это приведет покажет следующий сезон, точно не этот.

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