У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра анонсировал появление представителей у российских арбитров.
«Наши двери будут открыты, мы будем готовы общаться и объяснять все спорные решения. У судей появятся представители, которые будут давать интервью.
Арбитры должны работать на поле и в VAR-центре, а мы будем готовы объяснять все и взять на себя ответственность. Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов», – сообщил португалец.
- Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
- Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
- Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
Источник: Телеграм-канал РФС