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  • У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

23 сентября 2021, 20:20
13

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра анонсировал появление представителей у российских арбитров.

«Наши двери будут открыты, мы будем готовы общаться и объяснять все спорные решения. У судей появятся представители, которые будут давать интервью.

Арбитры должны работать на поле и в VAR-центре, а мы будем готовы объяснять все и взять на себя ответственность. Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов», – сообщил португалец.

  • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
  • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
  • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

Источник: Телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Arturashvilli
1632418288
К чему это приведет покажет следующий сезон, точно не этот.
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derrik2000
1632419740
Непыльная подработка для для Марии Захаровой (МИД) , Дмитрия Пескова (этого все знают) и Ирины Волк (МВД). ТакоОЕ нести будут - все о матчах забудут сразу! )))))))))))))))))))))
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Psih86
1632420066
У судей появятся представители, а у представителей будет свой комитет, в который будут входить независимых десять человек, у которых будут помощники, на каждого по три человека, у каждого помощника будет заместитель по судейским вопросам, у заместителя будет своя судейская коллегия в лице десяти человек которые будут делать анализ для заместителя. Вот так вот и пилится бюджет, вместо того чтобы сам судья отвечал по закону за свои действия.
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R_a_i_n
1632420304
это тоже мутная схема. выйдет такой представитель и скажет мол судья так видит и всё. и как вы думаете в пользу какой команды будет подавляющее колличество ошибок?
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NewLife
1632421632
Глупое решение, которое только накалит атмосферу вокруг судейства
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portero
1632423016
новая кормушка, хочу быть представителем за хороший оклад, врать могу не моргая, нагло, за достойную оплату.....
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Loko_Roma
1632429466
Есть у нас уже один представитель который ОБЪЯСНЯЕТ, Песков фамилия, может всетаки ненадо?
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