У российских судей появятся представители, которые будут объяснять их решения

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Перейра анонсировал появление представителей у российских арбитров.

«Наши двери будут открыты, мы будем готовы общаться и объяснять все спорные решения. У судей появятся представители, которые будут давать интервью.

Арбитры должны работать на поле и в VAR-центре, а мы будем готовы объяснять все и взять на себя ответственность. Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов», – сообщил португалец.