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    Перейра возглавил судейский департамент РФС

    РФС объявил о назначении португальца Виктора Перейры на пост главы департамента судейства.

    «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники».

    Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – сказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9611

      Cleaner 27 минут назад

      - Негоро?! О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян ПЕРЕЙРА! Слыхали? Или нет? Торговец чёрным деревом! Негоциант! Компаньон великого Дюкова!

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      Рейтинг: +2929

      AZ 45 минут назад

      Ашоты, Перейры... Русских в Российском департаменте вообще нет

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      Рейтинг: +21198

      vladimir-7 > AZ 34 минуты назад

      Они все продажные, а этого Перейру начнут обучать ..., но может быть он умеет лучше наших и он начнет их обучать...

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      Рейтинг: +2929

      AZ > vladimir-7 34 минуты назад

      скорее он таким же "новым русским" станет... И скорее обучат его воровать

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