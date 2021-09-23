Перейра возглавил судейский департамент РФС

РФС объявил о назначении португальца Виктора Перейры на пост главы департамента судейства.

«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники».

Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – сказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.