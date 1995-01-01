- Негоро?! О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян ПЕРЕЙРА! Слыхали? Или нет? Торговец чёрным деревом! Негоциант! Компаньон великого Дюкова!
РФС объявил о назначении португальца Виктора Перейры на пост главы департамента судейства.
«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники».
Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – сказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.
- Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
- Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
- Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.