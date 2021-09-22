Примера. «Севилья» обыграла «Валенсию», «Эспаньол» победил впервые в сезоне

«Севилья» поднялась в Примере на третье место. В этом команде Хулена Лопетеги помогли три очка в матче против «Валенсии». Российский полузащитник гостей Денис Черышев не играл, так как травмирован.

Первую победу в сезоне добыл «Эспаньол», выходец из Сегунды. У обыгранного им «Алавеса» ноль очков после пяти туров.

Испания. Примера. 5-й тур

Эспаньол – Алавес – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – де Томас, 54 (с пенальти).

Севилья – Валенсия – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Гомес, 3; 2:0 – Лато, 15 (в свои ворота); 3:0 – Мир, 22; 3:1 – Дуро, 31.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры